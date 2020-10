Schluß mit Armut und Obdachlosigkeit.

Was in Berlin gerade passiert, kann auch in Düsseldorf und anderswo geschehen. Leerstehende Immobilien gibt es überall.

Kein Dach über dem Leben.

Um die schlimmste Form der Armut zu verhindern, hilft es nur, eben diesen Leerstand zu beschlagnahmen.

Arme habt ihr allezeit.

In Zeiten einer Pandemie sind es die Ärmsten der Armen, die Obdachlosen, die Not leiden und nicht die Reichen, die Wohlhabenden oder die Immobilienbesitzer.

Schluß mit Obdachlosigkeit.

Zeigt eure Solidarität mit den Ärmsten der Armen, den Obdachlosen, in dem Ihr aufsteht und euch stark macht für die Interessen von Obdachlosen.

Notunterkunft oder Parkbank sind kein Zuhause.

Fordert von den Verantwortlichen Wohnraum für Obdachlose. Fordert als Unterkunft ein Zimmer in leerstehenden Hotels und Pensionen. Gegebenenfalls sind leerstehende Immobilien hierfür zu beschlagnahmen oder zu besetzen.

Ein Herz für Obdachlose.

Deshalb sollten Aktionen, wie es gerade in Berlin geschieht, überall stattfinden. Siehe Foto oder als Hinweis den Link mit Namen "Quelle" darunter.

Quelle

Der nächste Winter kommt bestimmt. Zeigt Herz und helft Obdachlosen.

Wohnraum statt Notunterkunft.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Richard Brox