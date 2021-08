In der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klima und Verbraucherschutz diskutierte dieser über den Bebauungsplan-Entwurf Kaistrasse 1. Ratsfrau Claudia Krüger, Tierschutz / FREIE WÄHLER, wies auf die Verwaltungsvorlage hin, dass „die öffentlichen Verkehrsflächen mit Ausnahme von 9 offenen Baumscheiben vollständig gepflastert [sind]. Die Flächen im geplanten GEe-Gebiet wurden als Lager- und Containerstandfläche genutzt. Von den 5.050 m² sind hier zirka 1.700 m² vollflächig versiegelt, ungefähr 1.100 m² als stark verdichtete Schotter-Lagerfläche teilversiegelt und rund 350 m² mit ruderalen Gehölzen bewachsen. An den Zaunrändern und auf einer quadratischen Teilfläche wachsen gemischte Sämlingsbestände aus Erlen, Birken, Pappeln, Feldahorn, Robinien und Holunder. Hinzu kommen rund 1.900 m² versiegelte Verkehrsfläche innerhalb Geltungsbereichs. Am Platz Zollhof stehen als Straßenbäume 5 Spitzahorne (Acer platanoides), auf der Straße Zollhof stehen 2 Erlen (Alnus cordata).“

Die heute noch unversiegelten 350m² sollen nun auch versiegelt werden. Dann sind 100%, 5.050m² vollständig versiegelt!

Ratsfrau Krüger appelierte an die Mitglieder im Ausschuss für Umwelt-, Klima und Verbraucherschutz, doch bitte daran zu denken, dass sie eine besondere Verantwortung für Bäume, Klima, Umwelt und die Düssedlorfer Bürger und Verbraucher haben.

„Bemerkenswert war dann Abstimmungsverhalten,“ erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Nur Tierschutz / FREIE WÄHLER und die LINKE stimmten dagegen. Die Fraktion aus Die Partei und Klimaliste enthielt sich und CDU, Bündnis 90 / Grüne, SPD und FDP stimmten mit Ja.

Dieses Abstimmungsverhalten zeigt das wahre Gesicht. Die Klimaliste stimmte nicht mit Nein! Die sogenannten Baum- und Klimaschutzparteien von CDU, Bündnis 90 / Grüne, SPD und FDP stimmten einheitlich wie Blockflöten mit Ja!

Statt hier ein klares Signal für weniger Versiegelung und für mehr Umwelt-, Klima und Verbraucherschutz zu setzen, wurde diese Chance vertan. Gut, dass es eine vernünftige, pragmatische, wählbare FREIE WÄHLER Partei gibt.“

Fotos: (c) Stadtplanungsamt Düsseldorf