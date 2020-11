Gestern war

ich nach langer Zeit endlich mal in der Innenstadt. Der Hofgarten ist mein bevorzugter Spazierweg. Es war ein herrlicher Herbsttag und die Sonne liess alles strahlen. Dann hörte ich laute Stimmen und einen unbestimmten Lärm. Dem bin ich nachgegangen und fand mich auf der Kö wieder. Dort fand eine Demonstration von Corona Gegnern statt. Neugierig blieb ich eine kleine Weile stehen. Was ich dort hörte, war erschreckend und empörend. Unsere Regierung sperrt uns alle ungerechtfertigt ohne Not ein. Dass seien Nazimethoden und Freiheitsberaubung. Außerdem wäre es unsinnig, ein paar 83jährige Rentner zu retten, die ohnehin bald abtreten müssen und dafür alle zu kasernieren. Gottseidank waren nur wenige Corona Gegner dort und haben applaudiert. Die meisten Zuschauer waren, wie ich auch, nur neugierig. Applaus kam nur aus den eigenen Reihen. Es waren mehr Polizisten anwesend, als Demonstranten. Sie haben mir leid getan, weil sie sich diesen Unsinn dauerhaft anhören mussten. Ich habe nur fotografiert und festgehalten was ich gesehen und gehört habe, um hier zu berichten. Dann bin ich weiter gegangen und habe mir die Natur angesehen und mich daran erfreut.