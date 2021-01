Derzeit wird wieder einmal über die Deutsche Oper Düsseldorf, die zwischen 1873 und 1875 am heutigen Standort und nach Vorbild der Dresdner Semperoper erbaut wurde, diskutiert. Nach Ende des zweiten Weltkriegs tagte 1946 dort der nordrhein-westfälische Landtag.

In der vergangenen Wahlperiode wurde schon intensiv über Renovierung und Modernisierung am bestehenden Standort oder einen Neubau im Hafen diskutiert. Auch Tierschutz FREIE WÄHLER hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, sich vor Ort sachkundig informiert und mit Multiplikatoren der Zivilgesellschaft Düsseldorf diskutiert.

Bürgermitglied Wolfgang Brüggmann fasst zusammen: „Unsere Oper muss nach rund 150 Jahren den neuen Ansprüchen und Erwartungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden. Für uns ist klar, dass die Oper am Hofgarten bleiben muss. Man kann gerne den Eingang vom Hofgarten aus gestalten und Elemente einer zeitgemäßen Nutzung integrieren, aber ein Standort am Hafen oder ehemals Kaufhof Wehrhahn kommt für uns nicht in Frage.“

Alexander Führer, stellvertretender Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER ergänzt: „Warum ausgerechnet Ratsleute der CDU so kurz nach der Wahl ihr im Wahlkampf gegebenes Versprechen brechen, verstehen wir nicht. Im CDU Wahlprogramm ist klar zu lesen, dass „wir [die CDU] für einen architektonisch anspruchsvollen Neubau an der Heinrich-Heine-Allee – mit Hilfe alternativer Finanzierungsformen, die den städtischen Haushalt entlasten – sind.“

Die GRÜNEN haben formuliert, „ob Sanierung oder Neubau der Oper: wir GRÜNE wollen unabhängig davon, dass die Oper sich noch stärker für die Stadtgesellschaft öffnet. Zum Beispiel als Ort der Begegnung zu den spielfreien Tageszeiten für alle Altersklassen und alle Schichten der Stadtgesellschaft oder als Labor für ungewöhnliche interdisziplinäre Kulturprojekte.“

Genau das haben Vorschläge, wie zum Beispiel der der AGD, der Aktionsgemeinschaft der Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine, aufgenommen.

Deshalb, um es klar zu sagen: Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER ist für eine Sanierung der Deutschen Oper Düsseldorf am Standort Hofgarten, Heinrich-Heine-Allee.“

Foto: (c) Opernhaus_in_Duesseldorf_Stadtmitte_von_Suedwesten_1_Von Wiegels_Eigenes Werk_CC BY 3.0_wikimedia.org_w_index.php und

© Landeshauptstadt Düsseldorf_Melanie Zanin_03.05.2019