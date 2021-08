Was unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung begann und dann in den Versuch einer Entwicklung des Landes von außen mündete, endete nun in einem Desaster, das Afghanistan zwanzig Jahre zurückwirft. Hätte man es wissen können? Die offiziellen afghanischen Streitkräfte jedenfalls streckten kampflos ihre Waffen, keine Loyalität ihrem bisherigen Afghanistan gegenüber. Die Übernahme des Landes durch die islamistischen Taliban gelang nach dem Abzug der Nato-Truppen in atemberaubendem und signifikantem Tempo. Auflehnung der Bevölkerung ist nicht wahrnehmbar, von Demos nichts zu hören, allenfalls Angst derjenigen, die mit den Nato-Truppen kooperiert haben, der so genannten Ortskräfte. Die übrigen kooperieren.

In Afghanistan wird Ruhe und Sicherheit einkehren, mit der sich die meisten Afghanen anfreunden dürften, besonders natürlich die Männer. Mohammed lässt grüßen, wenn die Scharia wieder Basis eines Staates wird, eines diktatorischen Staates. Die Taliban, deren Gedankengut weit verbreitet zu sein scheint, werden überzeugt sein, das Richtige zu tun, Allahs Willen zu erfüllen. Der einzelne Mensch, das Individuum mit seinem eigenen Willen und seinen Entfaltungsmöglichkeiten, wird keine Rolle mehr spielen. Er muss sich dem von Männern ausgelegten Willen Allahs unterwerfen. Und dabei werden sich gerade die Frauen dem Mann unterwerfen müssen. Die Bemühungen der vergangenen zwanzig Jahren werden sich in Luft auflösen.

Ob von dem neuen Afghanistan Terrorgefahr ausgehen wird, bleibt abzuwarten, genauso, ob Afghanistan die westliche Welt der Ungläubigen mit Heroin überschütten wird. Afghanistan bleibt dabei ein armes Land mit verhältnismäßig großer militärischer Stärke durch die Waffenübernahme der bisherigen von der Nato ausgestatteten afghanischen Streitkräfte. Der Talibanstaat wird wahrscheinlich stärker denn je sein, innen- wie außenpolitisch. Und das Ausland wird sich anpassen, wobei sich gerade China sicherlich hervortun wird, das eine weitere Chance für seinen Aufstieg wittern wird.

Der Westen leckt derweil seine Wunden und reist von Gipfel zu Gipfel, um die Ratlosigkeit zu übertünchen.

Und in Deutschland? Heiko Maas (SPD), der Außenminister, unter Druck, schlecht für Olaf Scholz, den SPD-Kanzlerkandidaten. Aber auch die Union muss sich winden. Eine neue Chance für die Oppositionsparteien. Vieles, aber auch Afghanistan kann die Bundestagswahl entscheiden.