Eigentlich...

wollte ich diesen Beitrag schon vor 2 Wochen hier einstellen!

Aber ehrlich gesagt haben mich die Ereignisse um Donald Trump

mehr als nur schockiert!

"Ganz ehrlich, dieser Mensch muss aus dem Verkehr gezogen werden

und darf niemals wieder ein öffentliches Amt übernehmen dürfen!"

Das habe ich nicht nur im ersten Moment der Fassungslosigkeit gedacht!



Das denke ich nach wie vor! Es ist mir zudem unbegreiflich, wie es immer

wieder möglich ist, dass Menschen, die so "ticken" immer noch so viele

Anhänger finden! Was ist mit den Menschen los?

Nun ja, auch wir in Deutschland haben ja unsere Geschichte und können

es ebenfalls nicht verstehen, was damals unter einem relativ unscheinbaren

Mann alles für Gräueltaten passierten!

Trotzdem... wir wissen es doch eigentlich heute besser!

Na sowas...

*

* hochgeladen von Bruni Rentzing

In meinen Augen ist Herr Trump ein Mensch, der nicht nur narzistisch und

größenwahnsinnig ist, sondern einer, der auch das Volk so aufhetzte, dass

diese Dinge vor 2 Wochen überhaupt passieren konnten!

Sicher, es gehören immer zwei (oder mehrere) dazu, die zur Verantwortung

zu ziehen sind... aber er hat das Volk immer wieder Gebetsmühlenartig nach

dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" manipuliert! Ganz sicher wäre es

ohne diese Vorarbeit von Trump niemals zu diesen Ausschreitungen gekommen!

...aber oft hinterlassen sie noch Spuren!

Manchmal "pickst" es dann unverhofft!

*

Manchmal "pickst" es dann unverhofft! * hochgeladen von Bruni Rentzing

Letzte Nacht konnte ich kaum schlafen!

Die ganzen Tage beschäftigt mich schon die Frage: "Geht alles gut?!?"

Unberechenbar, wie er (Trump) ist, muss man ja mit allem rechnen!

Eigentlich verdient so ein Mensch diese vielen Zeilen hier gar nicht!

Aber, wenn ich es nicht doch von mir gebe, wird mein Hals dick und

dicker! So etwas darf keiner mit sich machen lassen und hinnehmen!

*kicher*

*

* hochgeladen von Bruni Rentzing

Ein Verhalten...

wie ein verbocktes Kleinkind...

das wären noch die harmlosesten Umschreibungen für das,

was dieser - und hoffentlich der letzte seiner Art - uns vorlebt/e!

Das fing ja schon vor Monaten an, als er immer wieder - lange vor den

Wahlen - von Wahlbetrug gesprochen hatte! Ahnte er da schon, dass er

sicher unterlegen sein wird?!? Ich zumindest werde das Gefühl nicht los!

Weint sie, oder lacht sie...? :D

*

* hochgeladen von Bruni Rentzing

Als der US-Kongress...

Joe Biden als Präsidenten verkündete, war ich sehr erleichtert!

So erleichtert, wie ich damals schockiert war, dass Donald Trump gewählt

wurde! Aber eben sehr positiv! Vielleicht war damals Wahlbetrug von seiner

Seite im Spiel; wer kann das schon genau sagen?!?

Donald Trump verspricht eine geordnete Amtsübergabe.



Dies sind vielleicht die einzig positiven Neuigkeiten, die man aus den USA

berichten kann. Denn nach den unbeschreiblichen Ausschreitungen am

US-Kapitol mit fünf Toten stand und steht das Land unter Schock.

Sucht man nach Erklärunge, findet man keine!



Schockierend und anmaßend auch, dass dieser Angriff der

Trump-Anhänger mit dem "Sturm auf die Bastille" verglichen wird!

Warum ist die Parlamentspolizei nicht eingeschritten?

Ich habe mir die Videos und Ausschnitte der Taten angesehen

und kann nur vermuten, dass alle mit dieser Situation dieser

"Wahnsinnigen" überrollt wurden und vielleicht Schlimmeres

verhindern wollten! Das ist ja fast wie Krieg!

Heute ist damit hoffentlch Schluss...

in wenigen Stunden wird Herr Biden ein schweres Amt der Nachfolge

übernehmen! Dazu wünsche ich ihm nur das Beste!

Die Umzugswagen sind gepackt und es kehrt hoffentlich bald Ruhe ein!



Begnadigungen - natürlich auch im Bekannten-, Freundes- und Familien-

kreis (vielleicht auch bei ihm selbst) wurden ausgesprochen!

Donald Trump selbst wird - als erster bisher - bei der Amtsübergabe nicht

anwesend sein! Was wird er tun? Sicher wieder golfen... und schmollen!

Nach meiner schlaflosen Nacht und den Aufregungen der letzen Wochen

brauche ich auch etwas Ruhe! Joe Biden strahlt diese Ruhe auf mich aus!

Ich wünsche ihm alles Gute und Gesundheit und sage aus vollem Herzen:

"Ich lasse mich immer sehr gerne positiv überraschen!"



Welcome, Mr. President!!!



Zum Wohl auf Joe Biden und seine Familie...

aber auch alle, die ihm zur Seite stehen! Prosit!!! *

aber auch alle, die ihm zur Seite stehen! Prosit!!! hochgeladen von Bruni Rentzing





Und Tschüss...

*

* hochgeladen von Bruni Rentzing

*Alle Fotos hier habe ich über whattsapp

zugeschickt bekommen! Es gibt aber noch

eine Menge mehr von Donald Trump!