Düsseldorf, 9. Juli 2020

„Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, das OB Geisel nun endlich Mülldektive eingestellt hat, denn es kann nicht sein, dass man ungestraft Müll, Sperrmüll, Papier, Altglas und sonstigen Unrat in die Gegend werfen darf“, erklärt Dr. Hans-Joachim Grumbach, Oberbürgermeister-Spitzenkandidat der FREIEN WÄHLER zur bevorstehenden Kommunalwahl am 13. September 2020 in Düsseldorf.

„Seit Jahren haben die FREIEN WÄHLER dies immer wieder gefodert. Immer wieder haben wir anhand konkreter Beispiele und Fotos auf die zunehmende Vermüllung aufmerksam gemacht. Hier zeigt sich wieder einmal, der FREIE WÄHLER Effekt wirkt!“

Foto: privat