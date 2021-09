Was ist da nur schiefgelaufen in unserem Bildungssystem? Über 6 Millionen der deutschen Erwachsenen gelten als Analphabeten, das ist ungefähr jeder elfte Erwachsene, und davon nur 22 Prozent ohne Schulabschluss, anders ausgedrückt: 78 Prozent mit Schulabschluss. Ich stelle mir vor, bin in der Einkaufsstraße, bin im Geschäft - jeder elfte Erwachsene? Wie kann jemandem ein Schulabschluss vergeben werden, der als Analphabet gilt? Da haben nicht die Betroffenen versagt, die es schwer genug haben, zu kaschieren, sich durchzulavieren, sondern offensichtlich unser Bildungssystem, dem papierne Bescheinigungen über die Notwendigkeiten der Förderung hinweghelfen.