Die "Welt" schreibt heute unter anderem:

"Ein Ziel der Luftbrücke in den vergangenen zwei Wochen war die Evakuierung von Ortskräften. Eine offizielle Übersicht fehlt bislang – in der Bundesregierung sprach man in dieser Woche von bis dahin lediglich 101.

Erste Zahlen der Bundesregierung deuten darauf hin, dass durch die Evakuierungsflüge in den vergangenen zwei Wochen nur wenige Ortskräfte Afghanistan verlassen konnten. Entsprechende Zahlen präsentierte das Bundesinnenministerium nach Informationen von WELT AM SONNTAG in dieser Woche unter anderem im Bundestag.

Demnach befanden sich unter den bis Mitte der Woche Ausgeflogenen etwa 4500 Personen nur 101 Ortskräfte mit ihren Familien. Insgesamt machten sie rund 500 der 4500 Personen aus. Angesichts der unübersichtlichen Evakuierungen aus Kabul geht man davon aus, dass sich mehrere Ortskräfte derzeit womöglich noch in anderen europäischen Ländern aufhalten."