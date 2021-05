Externe Beratungsleistungen führen hoffentlich guten Ergebnissen

Zu der in der Sitzung des Rates am 18. März 2021 von der Verwaltung schriftlich beantworteten Anfrage zur Beauftragung externer Experten hat die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER der Verwaltung folgende Nachfrage gestellt:

Welche externen Beratungsleistungen, also nicht handwerklich auszuführende Aufträge sind seit September 2020 vergeben, beauftragt, durchgeführt worden und sind in welche Verwaltungsvorlagen eingeflossen?

Die Verwaltung antwortete:

„Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben werden die Veröffentlichungen 3 bzw. 6 Monate vorgehalten und danach gelöscht. Es werden aber nicht nur Vergaben von handwerklichen Leistungen bekannt gemacht. Aktuell finden sich folgende Vergaben externer Beratungsleistungen in der Veröffentlichung:

1.) Beratung Neuordnung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (vom 22.04.2021)

2.) Beratungsdienstleistung Krisenstab Optimierungspotential (vom 23.03.2021)

3.) Dienstleistung Headhunter (vom 05.03.2021; eingeflossen in Verwaltungsvorlagen RAT/323/2021 und RAT/326/2021, Wahl von Beigeordneten, Sitzung des Rates am 29. April 2021).

4.) Organisationsuntersuchung tanzhaus (vom 10.02.2021, der genannte Auftrag ist bislang nicht in eine Verwaltungsvorlage eingeflossen. Es ist aber beabsichtigt, nach der Auswertung der Ergebnisse der "Organisationsuntersuchung Tanzhaus NRW" den Kulturausschuss zu informieren).“

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt dazu an: „Wir bedanken uns bei den städtischen Beschäftigten, die unsere Anfragen und Nachfragen beantworten.

Diese hier aufgeführten externen Beratungsleistungen für die Bereiche Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Optimierungspotential Krisenstab, Finden von zwei Beigeordneten und Organisationsuntersuchung tanzhaus zeigen exemplarisch, in welchen Bereichen externer Sachverstand zu hoffentlich guten Ergebnissen für alle Düsseldorfer und unsere Stadtverwaltung führen.“

Foto: pixabay