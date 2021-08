"Das Fahrrad ist das Transportmittel der Zukunft, um sich in Städten und Ballungsräumen

fortzubewegen" sagt Sara Nanni. Aber welche Rahmenbedingungen soll die Bundespolitik für den Radverkehr setzen? Und wie lässt sich ein gutes Miteinander von Fuß-, Rad- und anderen

Verkehrsteilnehmern konkret im Düsseldorfer Süden umsetzen?

Sara Nanni, grüne Bundestagskandidatin für den Düsseldorfer Süden (Wahlkreis 107) meint:

„Menschen möchten sicher, zügig und komfortabel ankommen, egal, ob sie zu Fuß, mit dem

Fahrrad, dem ÖPNV oder dem Auto unterwegs sind. Die Bundespolitik sollte die Regeln für alle

Teilnehmer*innen in diesem Sinne gerecht gestalten.“

Wir laden alle Interessierten ein, mit Sara Nanni ins Gespräch zu kommen. Am Start der Tour in

Düsseldorf Hellerhof, am Benrather Schloss, am Kamper Acker in Holthausen und im Volksgarten

haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen, eigene Erfahrungen zu teilen und mit uns zu

diskutieren. Die Strecken zwischen den Diskussionsorten werden mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Geplanter Ablauf und Standorte der Diskussionsrunden:

14:45 Einkaufszentrum Hellerhof (Hellerhof-S)

16:00 Benrather Schlossteich

17:00 Kamper Acker – Holthausen

18:00 Volksgarten – Bootshauswiese