Heute haben sich wie geplant 20 junge Fridays for Future-Aktivist*innen auf dem Konrad-Adenauer-Platz versammelt, um gegen die Fällung der 40 Platanen für eine Autotiefgarage zu demonstrieren. Die Kundgebung fand erfolgreich ohne Zwischenfälle statt. Zahlreiche Passant*innen zeigten sich interessiert an den Reden der Klimaschützer*innen und beteiligten sich durch eine Unterschrift an der Petition zum Erhalt der Bäume. Die Protestierenden machten durch eine Kreideaktion auf ihr Anliegen aufmerksam und verliehen durch das Malen von Sprüchen wie "Ich will bleiben!" den Bäumen eine Stimme.

"Eine Fällung von 40 gesunden Bäumen für eine neue Tiefgarage ist angesichts des Klimanotstandes weder mit einer Verkehrswende noch mit einer lebenswerten Stadt vereinbar", erklärt Pablo Voss, 16 Jahre, Schüler in Düsseldorf.

Fridays for Future Düsseldorf fordert den Stadtrat auf, der Errichtung eines unterirdischen Parkhauses und den Baumfällungen nicht zuzustimmen. Rund um den Bahnhof ließe sich der Parkplatzbedarf durch unausgelastete bereits stehende Parkhäuser decken. Außerdem sei durch die Lage direkt am Hauptbahnhof ohnehin damit zu rechnen, dass die Besucher*innen des geplanten Hochhauses ohnehin zu großen Teilen mit der Bahn anreisen würden.

"Ein Betonplatz ohne die Platanen wäre insbesondere für ältere und schwächere Menschen aufgrund der heißer werdenden Sommer absolut unverantwortlich.", so Pablo Voss. Man setze sich zusammen mit vielen weiteren Organisationen, wie der Baumschutzgruppe, für eine Alternative zu den aktuellen Planungen ein, die einen attraktiven, zukunftssicheren und auf die Verkehrswende ausgerichteten Platz vorsieht.