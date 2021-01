Im Dezember 2020 wurde bekannt, dass der für die Landeshauptstadt Düsseldorf tätige Telefondienstleister für einen vergangenen Zeitraum höhere Gebühren in Rechnung gestellt hat, als sie tatsächlich angefallen sind.

Deshalb fragt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung, welche Gebühren für die Nutzung von Telefon und Internet wurden der Landeshauptstadt Düsseldorf von dem/n Internet-/Telefondienstleistern im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2020 in Rechnung gestellt , wer hat wann und wie festgestellt, dass mindestens für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 (zum Teil) erhöhte Gebühren in Rechnung gestellt worden sind und welche Konsequenzen bzw. Maßnahmen beschlossen und umgesetzt wurden , damit künftig ähnliches nicht wieder vorkommen kann.

„Hier bin schon jetzt gespannt, wie geantwortet wird, denn schließlich geht es um Steuergelder, die an den bzw. die Anbieter überwiesen wurden. Hier erwarte ich eine besondere Sorgfalt, sowohl vom Rechnungssteller, aber auch von denen, die die Rechnung bezahlen.“

Foto: pixabay