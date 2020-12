Das Presseportal der Polizei Köln berichtet, dass gestern Tierärzte und Polizisten bei Hausdurchsuchungen in Düsseldorf und Köln mehrere kleine Hunde (französische Bulldogen, Chihuahuas, Malteser und Pudelschnauzer), die zum Teil in Kühlschränke gepfercht worden waren, bei Tierquälern befreit haben.

Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER aus aktuellem Anlass die Verwaltung, wie viele Hunde (Anzahl, Art, Alter, Gesundheitszustand) wurden bei wie vielen Haushalten in Düsseldorf befreit, was hat die Stadtverwaltung Düsseldorf bisher unternommen, um beispielsweise den Hundehandel über Internetplattformen vor Weihnachten zu kontrollieren bzw. einzudämmen und was konkret wird die Verwaltung angesichts dieses Vorfalls nun umgehend zusätzlich unternehmen, damit es in Düsseldorf bzw. aus Düsseldorf heraus nicht wieder zu solchen Vorfällen kommt?

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Es ist ungeheuerlich, dass es Nacktaffen gibt, die hier mit Mitgeschöpfen so unmenschlich umgehen. Hier muss aller Härte des Gesetzes gegen die Unholde vorgegangen werden. Wir hoffen, dass den Hunden schnell und bestmöglich geholfen wird, mit diesen Tierqualerlebnissen umgehen zu lernen.“

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4781440