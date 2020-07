Kölner Oberstadtdirektor will mit Hilfe eines Krefelder Eishockeyspielers OB in Düsseldorf werden

28. Juli 2020

Die FREIEN WÄHLER Düsseldorf wundern sich, was sich derzeit so ereignet.

Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Spitzenkandidat zur Kommunalwahl am 13. Septmer merkt an: „Es ruft bei mir und den FREIEN WÄHLERN Düsseldorf großes Unverständnis hervor, das ein Mitbewerber um das Oberbürgermeisteramt, der derzeit Oberstadtdirektor in Köln ist, sich süffisanter Weise von einem Eishockeyspieler aus Krefeld eine Wahlunterstützung holt, um Oberbürgermeister in Düsseldorf werden zu wollen. Gibt es in Düsseldorf nicht genügend Unterstützer für Stefan Keller? Oder braucht es tatsächlich Kölner und Krefelder, die Düsseldorfern sagen wollen, wer die Stadt führt?“

Foto: privat