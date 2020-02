Kurfürst Thomas Geisel – Wasser predigen, Wein saufen

Düsseldorf, 19. Februar 2020

Am 16. Januar 2020 war Oberbürgermeister Thomas Geisel in der deutschen Botschaft in London bei der offiziellen Bekanntgabe des Austragungsorts der Invictus Games im Juni 2022 – Düsseldorf – persönlich anwesend. Im Anschluss war er von Prinz Harry, dem Gründer der Invictus Games, noch zu einem privaten Empfang im Buckingham Palace eingeladen.

Am Abend war Oberbürgermeister Geisel zum Festakt „ 50 Jahre Schauspielhaus“ wieder in Düsseldorf. Aufgrund des engen Zeitplans nahm er für den Flug London-Düsseldorf einen fast 7.000 Euro teuren Privatjet.

Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Kurfürst Thomas Geisel predigt Wasser und säuft Wein. Umweltspuren, Klimanotstand, Ausbau der Rheinbahn – alles leere Worte, wenn man fast zeitgleich auf allen Hochzeiten tanzen möchte.

Es ist zu verstehen, dass man als Oberbürgermeister gerne bei beiden Veranstaltungen persönlich anwesend sein möchte, aber: Ein Oberbürgermeister hat drei Bürgermeister als Vertreter. Er hätte auch „normal“ fliegen können und wäre dann später zum Festakt Schauspielhaus hinzugekommen.

Hier zeigt sich wieder einmal, dass die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu groß ist; Geisel kann es nicht, Geisel muss weg. Es wird Zeit für einen OB, der wie Joachim Erwin Düsseldorf liebt, versteht, im Herzen trägt und Visionen hat – für ein lebens- und liebenswertes Düsseldorf.“

Flugzeug-Foto: pixabay