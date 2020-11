27.11.2020, 16:55 Uhr

Impfzentrum in der Arena



*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Landeshauptstadt Düsseldorf

richtet ihr Corona-Impfzentrum in den Innenräumen der

Merkur Spiel-Arena ein.



+

Der Spiel- und Trainingsbetrieb

von Fortuna Düsseldorf und des KFC Uerdingen

– perspektivisch auch mit Zuschauern – ist gesichert und kann

ohne Einschränkungen stattfinden. Es werden weder der Rasen

noch die Mannschaftsräumlichkeiten für das Impfzentrum genutzt.

+

In Düsseldorf

wurden mehrere optionale Standorte für das Impfzentrum identifiziert.

Anhand des Anforderungskataloges des Landes wurde geprüft, welcher

Standort diese Anforderungen am besten erfüllt – auch in Hinblick auf

Verkehrsanbindung mit ÖPNV, Auto und Fahrrad, Logistik und

Barrierefreiheit.

Zudem werden unterschiedlich große Räume für die unterschiedlichen

Bereiche (Check-In, Vorabaufklärungsgespräche, Wartebereich,

Impfbereich) benötigt, und es müssen Bereitstellungs- und

Einrichtungsflächen für die Impfteams vorhanden sein, sodass eine

hohe Anzahl an Personen gleichzeitig geimpft werden kann.

Das ist bei der Merkur Spiel-Arena gegeben. Zudem kann bei der

Errichtung und dem Betrieb des Impfzentrums in den Räumen des

Stadions auf erprobte Strukturen zurückgegriffen werden, die sich

seit Beginn der Pandemie bewährt haben.



So haben Feuerwehr, Gesundheitsamt und D.LIVE zum Beispiel beim

Coronavirus-Diagnosezentrum in der Mitsubishi Electric Halle bereits

hervorragend zusammen gearbeitet.

+

Oberbürgermeister

Dr. Stephan Keller:

"Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat bereits mit dem Diagnose-Zentrum

bewiesen, dass sie in dieser Pandemie schnell die notwendigen Infrastruk-

turen aufbauen kann – daher bin ich mir sicher, dass auch der Aufbau des

Impfzentrums funktionieren wird."



+

Stadtdirektor und

Sportdezernent

Burkhard Hintzsche:

"Das Impfzentrum in der Arena trägt hoffentlich auch dazu bei,

dass wir zu einem späteren Zeitpunkt dann auch wieder vor Ort

und gemeinsam, bei Sportereignissen als Fans dabei sein können."

+

Helga Stulgies,

Feuerwehr-Dezernentin

und Leiterin des Krisenstabs:

"Der Anforderungskatalog des Landes, der für das Impfzentrum

bis zu 2400 Impfungen pro Tag vorsieht, wird mit diesem Standort

besonders gut erfüllt."