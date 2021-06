Am 1. Mai 2021 hat Wilhelm Josephs seinen Dienst als neuer Schulleiter am Lessing-Gymnasium und Lessing-Berufskolleg in Düsseldorf angetreten. Der 51-Jährige übernimmt die Leitung der Schule vom bisherigen kommissarischen Schulleiter Dr. Michael Hager, nachdem dieser in einer Doppelfunktion die Schule seit den Sommerferien geleitet hatte. Der gebürtige Düsseldorfer Wilhelm Josephs freut sich „auf die Zusammenarbeit mit dem Kollegium, den Schüler*innen und den Eltern.“ Als ehemaliger Leistungssportler möchte er nun als neuer Schulleiter Seite an Seite mit der Schulgemeinschaft das Schulprofil der NRW-Sportschule weiter stärken und ausbauen. „Es ist der Neubau eines großen Gebäudes für die Naturwissenschaften geplant“, so Wilhelm Josephs. Hierdurch wird auch eine Erweiterung des naturwissenschaftlichen Schwerpunkts vorangetrieben.