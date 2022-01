Die Schwanenmutter Margarete Bonmariage sagt Tschüss. „Ich bin 1936 geboren und nun 85 Jahre alt. Das 1937 im Hofgarten errichtete und unter Denkmalschutz stehende Schwanenhaus war über 50 Jahre mein Anlaufpunkt. Wann es immer ging, jeden Tag, bei Wind und Wetter, war ich hier und habe mich um die Tiere gekümmert. Ich habe sie gefüttert, gepflegt und, wenn es sein musste, habe ich auch hier übernachtet. Nun muss ich anerkennen, dass mein Körper nicht mehr will, nicht mehr kann. Das stundenlange Schnippeln von Salat geht mit den alten Fingern nicht mehr – es schmerzt zu sehr.

Ich möchte Danke sagen all denen, die mich in über fünf Jahrzehnten unterstützt haben. Es gab diejenigen, die Futter oder Geld spendeten, mit dem ich dann wieder Futter kaufte. Es gab diejenigen, die mich hier rund ums Schwanenhaus tatkräftig unterstützten oder mich hier vertraten, wenn ich mal nicht kommen konnte. Es gab auch diejenigen, die versucht haben, mit der Stadtverwaltung, dem Oberbürgermeister oder in der Politik Gutes für den Hofgarten und die Tiere zu erreichen.

Nun, nach über 50 Jahren muss ich mein Lebenswerk hier beenden. Ich hoffe, dass Düsseldorf seiner Verantwortung für den Hofgarten und seine, hier lebenden Tiere nachkommt. Ich sage Danke – und Tschüss.“

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER ergänzt: „Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER sagt DANKE Frau Bonmariage! Was Sie geleistet haben, soll uns allen Ansporn sein.

Der Hofgarten ist die grüne Lunge Düsseldorfs. Viele Düsseldorfer und Besucher aus aller Welt geniessen dieses Kleinod. Auch viele Tiere fühlen sich wohl, wenn ihnen Raum zum Leben gegeben wird.

Frau Bonmariage, was Sie an rund 20.000 Tagen, von Morgens bis Abends und manchmal auch rund um die Uhr geleistet haben, darf Düsseldorf nie vergessen. Frau Bonmariage: Vielen. Vielen, Vielen Dank!“

Fotos: © Hofgartenfotograf Walter Hermanns