19.07.2020

Der Himmelgeister Rheinbogen im Düsseldorfer Stadtteil Himmelgeist ist ein grünes, noch erhaltenes Stück der typischen niederrheinischen Landschaft. Das Gebiet wird geprägt durch die Abwechslung von Wiesen und Ackerflächen, welche durch Pappelreihen, Hecken und Feldgehölze gegliedert werden. Das seit 1996 als Naturschutzgebiet ausgewiesene Gebiet ist 214 Hektar groß. Dort sind 336 verschiedene Arten heimisch. 19 Arten stehen auf der Roten Liste der in ihrem Fortbestand bedrohten Arten.

Der Himmelgeister Rheinbogen wird von Bürgern auch liebevoll die „Jücht“ genannt.

Seit dem 25.04.2007 hat die dort lebende Himmelgeister Kastanie eine offizielle Postanschrift, eigenen Briefkasten mit täglicher Postzustellung. Damit ist die Himmelgeister Kastanie einer der berühmtesten Bäume in Deutschland. Der für den Baum und das Naturschutzgebiet tätige Freundeskreis Himmelgeister Kastanie setzt sich für den Baum, Natur und Klimaschutz für Groß und Klein ein und organisiert zahlreiche, ehrenamtliche Projekte.

Die an das Naturschutzgebiet angrenzenden Stadtteile Himmelgeist und Itter werden durch einen in die Jahre gekommenen Deich „geschützt“.

Starke Hochwasser des um das Naturschutzgebiet in einer Kurve fließenden Rheins in 1993 und 1995 machten dem Himmelgeister Rheinbogen zu schaffen und fast wäre es zu Überschwemmungskatastrophen in den Stadtteilen gekommen.

Der Autor dieses Artikels erinnert sich noch sehr gut, denn er schleppte in den beiden Hochwasserjahren Sandsäcke zum Schutz vor dem Wasser auf der Nikolausstrasse in Himmelgeist.

„Immer wieder mussten wir für das Naturschutzgebiet kämpfen“, so Andreas Vogt. In den 80 er Jahren organisierten wir erfolgreich gemeinsam mit der Friedensbewegung eine Malaktion auf dem gesamten Kölner Weg im Rheinbogen. Dort sollte einst eine große NATO Panzerstraße für Militärische Übungen entstehen. In den 90 er Jahren organisierten wir eine Unterschrift und Demos gegen eine geplante 3 x 18 Loch Golfplatzanlage, 2006 protestierten wir erfolgreich gegen die Fällung der alten Himmelgeister Kastanie“.

Schon in den 60 er Jahren entstand auf dem Reißbrett der Düsseldorfer Städteplaner eine riesengroße Trabantenstadt für 15.000 bis 20.000 Bürger im Himmelgeister Rheinbogen. Während des 2. Weltkrieges plante man im Rheinbogen einen großen Hafen.

„Der wunderschöne Ort war schon immer das Ziel der Begierde“ so Andreas Vogt. „Leider geht das Theater rund um den Himmelgeister Rheinbogen jetzt schon wieder los. Irgendwie scheint mich dieses Thema dort mein Leben lang zu begleiten“.

Seit vielen Jahren gibt es Diskussionen und Pläne rund um den Hochwasserschutz. Zunächst war ein in den Rheinbogen zurückverlegter Deich geplant, der die Stadtteile Himmelgeist, Itter, Wersten und Holthausen vor möglichem Rheinhochwasser schützen sollte. Hierbei wäre der alte, im Rheinbogen befindliche Deich einfach stehengeblieben. Darüber hätten sich Natur, Mensch und Tier gefreut.

Scheinbar war eine Rückverlegung der Bezirksregierung zu kostspielig.

Die Hauptfläche des Himmelgeister Rheinbogens gehört nämlich nicht der Landeshaupstadt Düsseldorf oder dem Land NRW, sondern dem Adelsgeschlecht Arenberg Schleiden.

Land und Stadt hätten die für die Rückverlegung des Deiches erforderlichen Flächen für eine sehr hohe, nicht erschwingliche Geldsumme erwerben müssen.

Daher entschlossen sich die Bezirksregierung gegen eine Rückverlegung des Deiches und erstellten ein Planfeststellungsverfahren für die Sanierung und Neubau des Himmelgeister Deiches an bestehender Stelle.

„Das spielt natürlich dem Eigentümer des Himmelgeister Rheinbogen in die Karten, der seine Fläche damit als potentielles Bauland sichert und damit entsprechend spekulieren kann. Eine ganz gefährliche Situation für das für das wunderschöne Naturschutzgebiet. Und ob das Naturschutzgebiet überhaupt noch naturgeschütztes Gebiet bleibt nach der Deichsanierung ist mehr als spekulativ und unsicher“, so Vogt.

Stefan Engstfeld, Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, bringt es auf den Punkt: „Ich bin schockiert, dass die Bezirksregierung Düsseldorf eine Rückverlegung des Deiches in Himmelgeist ablehnt und es damit begründet, potenzielles Bauland zu sichern. Der aktuelle Plan ignoriert auch die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Das ist ein Armutszeugnis für die Bezirksregierung und die Europa-Stadt Düsseldorf. In Zusammenarbeit mit unserem Grünen Europa-Abgeordneten Sven Giegold prüfen wir zurzeit eine Beschwerde bei der EU-Kommission.”

Zum Schutz des Himmelgeister Rheinbogen hat sich bereits ein breit aufgestelltes Aktionsbündnis Deichkonferenz gebildet und eine Online Petition für eine Rückverlegung des geplanten Deiches gestartet unter:

https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-unser-naherholungsgebiet-himmelgeister-rheinbogen

Eine Rückverlegung des Deiches würde dem Rhein mehr Retentionsraum bieten und so den Hochwasserschutz verbessern. Der alte Deich bliebe fast vollständig stehen. Zwischen beiden Deichen könnten sich so neue Auenbereiche und Naturräume ausbreiten. Den Besuchern des Himmelgeister Rheinbogens würde das Naturschutzgebiet erhalten bleiben. Schützenswerte Pflanzen- und Bienenbestände müssen gerettet werden, die bei einer Sanierung des Deiches auf heutiger Trasse nicht überleben könnten.

Andreas Vogt:“ Die Profitgier des Grundstückseigentümers kann nicht wichtiger sein darf als der Hochwasser- und Naturschutz. Jetzt kommt noch Spekulation um Bauland im Rheinbogen dazu. Der Himmelgeister Rheinbogen darf nicht bebaut werden! Die Rückverlegung des Deiches verbessert den Hochwasserschutz und das Stadtklima, schützt die bestehenden Trockenwiesen und Wildbienenbestände“.

Mit André Tischendorf, Ratskandidat der CDU für die Stadtteile Himmelgeist/Itter/Holthausen (Wahlbezirk 36) hat die CDU einen Befürworter für die Sanierung und Neubau des Deiches an bestehender Stelle.

André Tischendorf möchte gern für die CDU Düsseldorf in den Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf am 13.09.2020 einziehen. Er möchte gern zusammen mit den Bürgern aus Himmelgeist, Itter und Holthausen die drei Stadtteile gestalten. Wie auch immer er diese Gestaltung aussehen mag. Auf seiner Agenda steht neben der Sauberkeit der Stadt auch „Himmelgeister Rheinbogen schützen“.

Sieht so ein Schutz des Naturschutzgebietes aus?

Tischendorf ist gegen eine Rückverlegung des Deiches und nimmt damit nach Meinung des Autors eine mögliche Bebauung und Vernichtung des Naturschutzgebietes Himmelgeister Rheinbogens in Kauf. Nach Tischendorfs Auffassung „bedarf es für eine Bebauung mehr als einen gewillten Grundstückseigentümer. Ohne Ratsmehrheit wäre es schon rein politisch unmöglich. Keine Partei würde je auf den Gedanken kommen, heute dort zu bauen.“

Die Bürger in Himmelgeist und Itter erleben aktuell eine großflächige Bebauung des ländlichen Bereiches ihrer Stadtteile mit all ihren Vor und Nachteilen. Der Wunsch und die Sehnsucht der Stadt nach Bebauung ist groß.

Autor, Deichkonferenz und regionale Politikvertreter warnen vor zu viel Blauäugigkeit bei diesen aktuellen Plänen rund um den geplanten Deichbau.

Würde der Grundstückseigentümer des Rheinbogens den Bürgern und Parteien schriftlich garantieren, das dieser seine Flächen nach Deichbau nicht verkauft als Bauland ? Die Gegner einer Deich-Rückverlegung wie Herr Tischendorf könnten sich um so eine Erklärung bemühen. Nur dann wäre eine Nicht Bebauung des Himmelgeister Rheinbogens sicher.

Sicherlich ist der Hochwasserschutz sehr wichtig, aber so? Hochwasser- und Naturschutz ist bei einem zurückverlegten Deich sehr gut möglich, der dörfliche Charakter bliebe erhalten.

Die Bürger Düsseldorfs haben es u.a. am 13.09.2020 bei der Kommunalwahl in der Hand, wie sie ihren Himmelgeister Rheinbogen zukünftig noch erleben möchten.

Die Bürger können die aktuelle Petition unterstützen und haben es selbst in der Hand.

