Dr. med. Mimoun Azizi hat die Leitung der Fachklinik für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation der VAMED Klinik Hagen-Ambrock übernommen. Der gebürtige Marokkaner war zuvor Leitender Arzt des Fachbereichs Geriatrie und Neurogeriatrie am Rheinland Klinikum Neuss.

Dr. Azizi studierte Humanmedizin an der Universität Essen. 2003 wurde er Assistenzarzt in Gladbeck, 2009 folgte die Anerkennung als Facharzt für Neurologie, 2010 die als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Daneben erwarb er die Zusatzbezeichnungen für Notfallmedizin und Geriatrie und ist als Notarzt, Gutachter und Prüfarzt nach Arzneimittelgesetz (AMG) tätig. Zusätzlich schloss er als Zweitstudien das Studium der Politikwissenschaften und der Soziologie und das Studium der Philosophie ab, beide an der Fernuniversität Hagen.

Für Dr. Mimoun Azizi ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. In Hagen ist er aufgewachsen, hat hier seine Jugend verbracht und am Ricarda-Huch-Gymnasium seine allgemeine Hochschulreife erlangt. Über viele Jahre hat er in hiesigen Fußballvereinen gespielt und zuletzt die A-Jugend von Herdecke trainiert. „Aufgrund meines Studiums und meiner beruflichen Laufbahn musste ich Hagen verlassen, aber im Herzen blieb meine Heimatstadt stets lebendig“, sagt der 47-jährige Chefarzt.

Die Fachklinik für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation der VAMED Klinik Hagen-Ambrock verfügt über 250 Betten und befindet sich unter einem Dach mit der Akutklinik für Pneumologie, die 80 Betten bereitstellt. In der neurologischen Klinik bestehen integrierte Spezialabteilungen für die Behandlung von Multipler Sklerose, Morbus Parkinson und neurologisch bedingten Schlaferkrankungen, eine Radiologie sowie eine interdisziplinäre Beatmungsstation. In der Fachklinik für Pneumologie werden sämtliche Erkrankungen der Atmungsorgane diagnostiziert und behandelt. Die Schwerpunkte liegen unter anderem in einem überregional bedeutenden Weaning-Zentrum, in dem Patienten von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden.

„Mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich die neurologische Abteilung in den Bereichen neurodegenerative Erkrankungen und Multiple Sklerose erheblich ausbauen“, so Dr. Azizi. „Ich werde den Kontakt zu den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, den Ärzten in Akutkrankenhäusern und Selbsthilfegruppen suchen und intensivieren. Eine enge Zusammenarbeit mit ihnen ist mir sehr wichtig.“

Die VAMED Klinik Hagen-Ambrock führt heute eine der deutschlandweit größten Intensivstationen für Neurologie und Pneumologie. Zudem gilt die Klinik als Vorreiter in der Schlafmedizin. Sie betreibt in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum das Institut für Schlafmedizin. Eine akademische Anbindung besteht außerdem zur Universität Witten/Herdecke. Neben der medizinischen Versorgung haben Forschung und Ausbildung einen hohen Stellenwert. Rund 700 Mitarbeiter sind in der Akut- und Rehaklinik tätig, die fächerübergreifend eng zusammenarbeiten.

Zur VAMED Gesundheit Deutschland zählen 17 Rehakliniken, zwei Akutkliniken, drei Ambulante Rehazentren, zwei Medizinische Versorgungszentren (MVZ), elf Pflegeeinrichtungen und zwei touristische Standorte. Rund 49.000 Patienten entscheiden sich jährlich für eine stationäre Rehabilitation, 17.000 behandeln wir in unseren Akutbereichen, etwa 90.000 Patienten werden ambulant betreut und rund 1.400 Personen werden in unseren Pflegeeinrichtungen versorgt. Dafür beschäftigen wir insgesamt rund 7.600 Mitarbeiter.

Die VAMED Gesundheit Holding Deutschland GmbH ist Teil der VAMED AG, dem weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen.

