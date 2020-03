Düsseldorf, 22. März 2020

„Angesichts dessen, dass es immer noch unvernünftige Menschen gibt, die Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und anders hamstern, sollte Düsseldorf den Beispielen des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Stadt Hanau folgen, und in einer Allgemeinverfügung anordnen, dass nur noch in haushaltsüblichen Mengen gekauft werden darf“, so Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER.

„Wenn die Menschen es nicht anders begreifen, muss hier die Stadt Düsseldorf zum Wohle derer, die sich vernünftig und verantwortlich verhalten bzw. verhalten wollen, gehandelt werden. Unsere Fraktion hat OB Geisel soeben diesen Antrag übermittelt. Wir hoffen, dass er im Krisenstab oder spätestens morgen in der Sitzung des Ältestenrats beschlossen wird.“

Foto: pixabay