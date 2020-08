Wie schön wären doch Demonstrationen, die von allen Menschen in Deutschland gegenseitigen Respekt, friedlichen Umgang miteinander, Verzicht auf Pöbeleien, Beleidigungen und körperliche wie seelische Gewalt einforderten. Womöglich ein Traum?! I'm a dreamer, but I'm not the only one!

Jetzt sind mal wieder Tausende auf den Straßen: Protestmarsch für Mohamad A. - gegen Polizeigewalt.

Vor einer Woche geschah es in Düsseldorf. In einen Polizeieinsatz mischte sich ein unbetroffener 15-jähriger Jugendlicher ein, beleidigte und attackierte die Polizisten, die in daraufhin festsetzten. Und schon ging ein kurzes Video viral, in dem zu sehen war, wie der Jugendliche auf dem Boden fixiert wurde, nicht zuletzt durch das Knie eines Polizisten, das den Kopf bewegungsunfähig machte. In manchen Kreisen war der Aufschrei groß. Parallelen zum Fall George Floyd wurden heraufbeschworen, zumal der Jugendliche einen Migrationshintergrund hat. Und nun gehen die Demonstranten auf die Straße - für Mohamad A., der randaliert hat und festgesetzt wurde, und gegen die Polizeigewalt.

Inzwischen scheint der Vorwurf unzulässiger Polizeigewalt entkräftet zu sein, nachdem er untersucht worden ist. Es waren wohl rechtmäßige Techniken einer Festsetzung, die den Hals des Festgesetzten nicht betrafen, wie es auch gemäß Polizeivorschriften untersagt ist.

Und dennoch wird protestiert gegen Polizeigewalt, nicht gegen einen nachgewiesenen Missbrauch von Polizeigewalt. Der liegt ja nicht vor. Es geht den Demonstranten wohl um mehr. Vielleicht soll der Staat nach Meinung der Demonstranten sein Gewaltmonopol aufgeben - oder vielleicht soll die Polizei auf Wattebäuschchen umstellen. Wer weiß? Jedenfalls befinden wir uns in einer Zeit, in der mächtig Stimmung gegen die Polizei gemacht wird.

Das lässt vielen Menschen die Halsadern anschwellen, so etwa Stefan Meuter, dem Verbandsvorsitzenden der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss: "Ich dachte eigentlich, die sagen das ab, nach allem, was inzwischen bekannt ist. ... Ich bin entsetzt und tief betroffen. Da wird pauschal ein ganzer Berufsstand in Verruf gebracht. Da braucht es doch nur noch einen Zündfunken und es eskaliert wie in Frankfurt oder Stuttgart. ... Wir gehen für alles auf die Straße. Nur nicht für die, von denen man erwartet, dass sie immer da sind: Polizei und Feuerwehr. Heutzutage meinen Leute ja, sogar dem Notarzt sagen zu müssen, wie er seinen Job zu machen hat."

Zurzeit läuft die Demonstration gegen die Polizei und für Mohamad A., begleitet von der verbal attackierten Polizei. Mal schauen, was am Ende des Tages herauskommt.