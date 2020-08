Rheinufertunnel - 60 oder 70 km/h - Was ist angemessen?

15. August 2020

Die Stadt Düsseldorf hat die maximale Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 60 km/h reduziert. Begründet wurde dies damit, dass mathematisch das Unfall-, und insbesondere das Risiko von Schwerstunfällen mit Schwerstverletzten oder gar Toten ein vielfaches höher sei.

"Interessant ist jedoch, dass noch immer viele mit 70 km/h durch den Tunnel fahren und sich die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit nur auf Staus, und somit unnötige, da zusätzliche Schadstoffe ausgestossen werden, auswirkt. Deshalb fordern wir die Rückkehr auf 70 km/h", so Torsten Lemmer, Spitzenkandidat der FREIEN WÄHLER zur Kommunalwahl in Düsseldorf am 20.09.2020.

"Und, um Mißverständnissen vorzubeugen: Wir sind für die Einhaltung geltender Gesetze und Verordnungen. Solange man hier nur 60 km/h fahren darf, muss man sich daran halten. Wer jedoch wieder 70 km/h erlaubt fahren möchte, muss etwas dafür tun, dass sich diese Bestimmung wieder verändert."

Fotos: privat