Düsseldorf/ Am Mittwoch Nachmittag bei einer Pressekonferenz erklärt sie wie es mit der Schule weitergehen soll.

Nach dem Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch Nachmittag eine Pressekonferenz gab war klar, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen für mindestens weitere 3 Wochen zu bleiben. Die Schüler sollen bis Ende Januar im Home-Schooling ihre Aufgaben erledigen. Dies gilt auch für die Abschlussklasse (Q2). Diese soll nach den Osterferien noch weitere 9 Tage zur Schule gehen. Wie es im Februar weiter gehen soll, wird nach dem virtuellen Treffen der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsident festgelegt. Ob und wie es dann im Februar weitergehen soll, wird vom aktuellen Infektionsgeschen abhängig sein. Die Schulen sollen frei entscheiden können ob sie noch 2. Tage brauchen um sich auf den Online Unterricht vorzubereiten. Spätestens am 13.01.21 sollen alle Schüler und Schülerinnen von zuhause die Aufgabe erledigen.

In den Schulen werden verschiedene Server zum übermittlen der Aufgaben genutzt. Sehr beliebt ist hierbei Microsoft Teams oder Iserv.

Wie das Home-Schooling klappen wird werden wir in den kommenden Wochen sehen.