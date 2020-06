Taubenspikes bleiben – Stadtverwaltung unternimmt nichts

Düsseldorf, 22. Juni 2020

In der letzten Ratsversammlung fragte die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER die Verwaltung, an welchen Gebäuden, die die Stadt Düsseldorf und ihre Töchter nutzen, sogenannte Taubenstachel montiert sind, aus welchen Gründen bisher nicht andere Möglichkeiten genutzt werden und bis wann die Umbauten erfolgen.

Die Verwaltung antwortete, dass es keine zentrale Erfassung darüber gäbe, dass bei tatsächlichen Beeinträchtigungen anlassbezogen entsprechende Vergrämungsmaßnahmen erfolgen, die Stadt keine Veranlassung sieht, die vorhandenen zu verändern und dass dann, wenn ohnehin Maßnahmen an Gebäuden anstehen, Alternativmethoden in die Planungen mit einbezogen werden.

Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Spitzenkandidatin für TIERSCHUTZ hier! zur nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 in Düsseldorf: „Diese Antwort stimmt mich traurig. Es gibt so viele andere Möglichkeiten als Taubenstachel oder Taubenspikes. Das die Verwaltung keine Veranlassung sieht, von sich aus tätig zu werden zeigt, wie wichtig ist, dass Tierschutz im Stadtrat politisch vertreten ist.“

Fotos: Peter Ries