Ich kann nicht mehr...

mir ist das Herz so schwer!

Die Nachrichten vom Krieg und die damit verbundenen Grausamkeiten

sind kaum noch auszuhalten. Mir ist irgendwie das Lachen abhanden

gekommen und gesundheitlich könnte es auch besser laufen...

Natürlich geht es euch allen nicht anders und "jammern" macht es nicht

besser! Nein, ich will hier auch nicht jammern... nur mal kurz ein kleines

Lebenszeichen zu euch senden!

Gestern und heute habe ich mal wieder Nachrichten geschaut.

Denn den "Kopf in den Sand stecken" macht alles nicht ungeschehen.

WARUM???

Warum kann denn keiner diesen Putin stoppen und dem ganzen Elend

ein Ende machen? Wo soll das alles noch hinführen? Das frage nicht nur

ich mich; nein, das sind Tausende und Abertausende...

Heute sah ich die Bilder der gefesselten und ermordeten Menschen, die

tot auf der Straße lagen... angeblich FAKE (so die, die um Putin agieren)!

Vergewaltigungen von jungen Mädchen, Zerstörung und Vernichtung...

Es ist nicht auszuhalten und ich frage mich, was das für "Bestien" sind,

die so etwas tun können? DAS ist UNMENSCHLICH und GRAUENVOLL!!!

Im Internet lese ich...

dass Putin sehr krank ist!

Ganz egal, ob es stimmt oder nicht; hat er Krebs und ist er in Behandlung?

Sein Gesicht ist aufgedunsen und er sieht nicht gesund aus... aber er lebt!

Ich frage mich, wie ein Mensch, der für so viele Tote und so viele Grausame

Taten verantwortlich ist, überhaupt noch in den Spiegel schauen kann und

wie er das alles verarbeiten kann...

Sollte er wirklich krank sein (körperlich krank - denn mit der Seele stimmt da

doch etwas ganz und gar nicht)... ist es eine Strafe Gottes?

Was ist mit dem "Jünsten Gericht"? Was erwartet Putin, wenn er von uns geht?

Sicher nichts Gutes... sein "Karma" ist derart "verseucht", dass ich mir so gar

nicht vorstellen kann, was für eine Strafe ihn erwarten wird...

Da ist es für mich eher nebensächlich, wenn die Preise steigen und Karneval

auch nicht im Mai in Düsseldorf stattfinden wird... das ist sooo unwichtig!!!

Ich gehe auch nicht los und tätige irgendwelche "Hamsterkäufe"!

Was haben manche Menschen für "Sorgen", wo andere sterben, flüchten und

von einem Krieg betroffen sind, den sie nicht wollten und wollen?!

Mir tun alle Knochen weh - was ja nichts Neues ist - was aber sicher auch mit

den grausamen schlimmen Nachrichten zusammenhängt... ich fühle mich so

"erbärmlich" und möchte weg... aber irgendwie bin ich wie gelähmt und liege

derzeit viel...

Ich möchte von Herzen gern FRIEDEN!!!