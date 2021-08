Stammwähler gibt es immer weniger. Dafür immer mehr Wähler, die sich öffnen, die keine Scheu haben vor situationsgemäß gesetzten Kreuzchen. Aber welche Kriterien sind es, die zu einem bestimmten Kreuzchen veranlassen?

Die Außen- und Weltpolitik? Wohl kaum. Der Aufschwung der SPD in den Umfragen steht diametral dem Agieren eines SPD-Außenministers Heiko Maas entgegen. Merkel, eine Krisenmanagerin, versucht Olaf Scholz zu beerben. Zu leicht zu durchschauen.

Die Coronapolitik? Mit Sicherheit nicht, denn da sind sich alle aussichtsreichen Parteien ziemlich einig.

Die Klimapolitik? Ja, sie spielt eine Rolle, allerdings bekennen sich mit Ausnahme der AfD alle Parlamentsparteien dazu. Andererseits: Deutschland allein kann das Klima nicht retten.

Die Wirtschaftspolitik und Innenpolitik? Wen interessieren schon Altmaiers oder Seehofers Politik.

Flüchtlings- und Sicherheitspolitik scheinen derzeit von den meisten Wählern ziemlich ausgeblendet zu sein.

Was ist es dann, was die Wähler bewegt? Die meisten scheinen relativ zufrieden zu sein mit dem Deutschland, wie es sich darstellt. Stabilität und Freiheit, trotz der Einschränkungen während der Coronakrise, sieht mit Ausnahmen niemand in Gefahr.

In der ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland?", in der Bürger zu Wort kamen, ging es hauptsächlich um die persönliche wirtschaftliche Situation. Kommt vielleicht tatsächlich das Fressen vor der Moral?

Klimapolitik etwa haben sich hauptsächlich Menschen auf die Fahnen geschrieben, denen es gut geht. Den anderen geht Klimapolitik ziemlich am Ar... vorbei.

Alles Gedankenspielerei.

Worauf kommt's den Usern des Lokalkompass an bei ihrer Wahlentscheidung?