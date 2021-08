Am 4. Juli 2019 hat Düsseldorf den Klimanotstand ausgerufen. Bis 2035 soll Düsseldorf als Klimahauptstadt klimaneutral sein. Das städtische Umweltamt informiert im Internet über die Fuhrparkoptimierung, E-Nutzfahrzeuge und Lastenfahrräder.

In diesem Zusammenhang fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses die Verwaltung, wie die Stadtverwaltung Düsseldorf, die Rheinbahn, die IDR, die Messe und der Flughafen derzeit in ihrem jeweiligen Fuhrpark aufgestellt sind (bitte jeweils detailliert auflisten nach PKW, LKW und weiteren Fahrzeugen aller Art mit Angabe der Antriebsart) und bis zu welchen Zeitpunkten die derzeit im Betrieb bzw. in der Nutzung mit Benzin oder Diesel angetriebenen PKW, LKW und weiteren Fahrzeugen aller Art durch welche andere Art des Antriebs ersetzt werden.

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt dazu an: „Vor wenigen Tagen haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek den Bericht des Weltklimarates der Vereinten Nationen IPCC in Berlin vorgestellt und erklärt, dass der Bericht feststellt, „dass sich der Einfluss des Menschen auf das Klima mittlerweile deutlich nachweisen lässt und der dadurch hervorgerufene Klimawandel konkrete Auswirkungen auf Wetterextreme in allen Regionen der Welt hat. Auch ist der Klimawandel in den vergangenen Jahrzehnten schneller vorangeschritten als zuvor. Bei zunehmender Erwärmung nehmen die Risiken für Mensch und Natur weiter zu, zum Beispiel durch Änderungen im Wasserkreislauf oder durch Wetterextreme, wie Hitze oder Starkregen.“

Da auch die von der Stadtverwaltung, der Rheinbahn, der IDR, der Messe und des Flughafens genutzten Fahrzeuge einen Beitrag leisten, wollen wir durch unsere Anfrage Zahlen, Daten und Fakten erfahren, denn nur auf dieser Grundlage können dann die notwendigen Entscheidungen getroffen werden.“

Quelle: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/2021/08/090821-Weltklimarat.html

Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Michael Gstettenbauer_17.12.2019