Düsseldorf, Donnerstag, 23. 11.1972

Zwei Jungen aus Düsseldorf-Wersten, Michael und Detlef ( 9 und 11 Jahre) treffen sich auf der Burscheider Straße zum Spielen. Es ist ca. 14:00 Uhr. Das Wetter lädt an diesem Tag nicht gerade zum Spielen im Freien ein. Es regnet leicht, es ist neblig und mit 6 Grad unangenehm kalt. Für die beiden Kinder kein Problem.

Michael holt seinen Freund Detlef zu Hause ab. Auf der Burscheider Straße werden beide von Passanten gesehen. Besonders dick sind die Jungen nicht angezogen. Aber für einen Spielausflug ins Freie in der Nachbarschaft ist das kein Problem.

In Stadtteil Wersten werden die Kinder von einem jüngeren Mann angesprochen. Dieser verspricht ihnen Süßigkeiten ein phantastisches Geheimnis und Spielerlebnis in einer in der Nähe liegenden Scheune.

Michael und Detlef sind neugierig auf das Geheimnis und begleiten den jungen Mann in den 5 km entfernten Himmelgeister Rheinbogen im Stadtteil Himmelgeist.

Unterwegs werden die Drei von Zeugen gesehen.

An der Scheune im sog.: Himmelgeister Rheinbogen angelangt werden die drei Menschen von einem Augenzeugen um 15:00 Uhr gesehen, der in diesem Moment mit dem PKW und seiner Frau zum Einkaufen fährt.

Um 14:00 Uhr inspizierte ein Polizist mit seinem Hund die große gemauerte, an den Seiten offene, Feldscheune ohne Ergebnis, bzw. besondere Vorkommnisse.

Die Kinder gehen mit dem unbekannten Mann in die Scheune gegen 15:15 Uhr. Eigentlich müssten sich diese auf den Weg nach Hause machen, da es zu dieser Jahreszeit ab 16:30 Uhr dunkel wird.

Dort werden die beiden Jungen von dem unbekannten Mann getötet. Beide Körper legt der Mörder nebeneinander an einem der geöffneten Eingänge ab. Der Mann beginnt ein Ritual und trennt die Köpfe der beiden Jungen ab.

Mit einem Sturmfeuerzeug legt der Mann Feuer. Innerhalb von Minuten brennen 3000 Zentner Stroh lichterloh. Der Mann lässt das Sturmfeuerzeug neben den Kindern in der Scheune zurück , nimmt die Köpfe der Kinder als Trophäen mit und verschwindet.

Um 16:00 Uhr ist die Feuerwehr vor Ort. Diese lässt die Scheune nach Absprache mit dem Eigentümer kontrolliert abbrennen. Der Zeuge von 15:00 Uhr kommt mit dem PKW vom Einkaufen zurück und weist die Feuerwehrleute darauf hin, dass er dort zwei Kinder und eine ältere männliche Person gesehen hätte. Immer wieder weist er darauf hin, dass die drei Menschen noch in der Scheune sein könnten. Feuerwehr und Polizei vermuten, dass die Kinder, bzw. drei Personen längst verschwunden sind.

Erst einige Tage später werden die Knochenreste der Kinder in der abgebrannten Scheune von einem Beamten gefunden. Dieser sieht das weiß-gelbliche Gebilde, die Knochenstücken ähnlich sahen. Er sucht weiter und entdeckt einen Wirbelkörper. Umso mehr er in der Asche und Kunststoffschlacken sucht, je mehr Knochenfragmente findet er zum Teil mit der Schlacke regelrecht verbacken. Der Beamte findet menschliche Knochen. Es werden zwei nebeneinander isolierte Fundstellen freigelegt. Immer mehr Knochenfragmente werden gefunden. Mitten im Zentrum der zweiten Knochenansammlung wird ein 33.5 x 18,5 cm großes, schwarzes Gebilde gefunden. Als der Beamte die harte Kruste aufbricht, sah er Darmschlingen. Er hatte einen stark verkohlten menschlichen Torso gefunden.

Polizei, Kriminalhauptkommissar Mätzler und der Erlangener Forensiker Professor Neiß ( Anatomisches Institut der Universität Erlangen ) identifizieren die beiden als vermisst gemeldeten Kinder Michael und Detlef. Das verkohlte Feuerzeug wird gefunden, Knöpfe einer Trachtenjacke, von einer Hose, von einem der Kinder. Für die Polizei und Herrn Mätzler ist klar: Die Kinder haben in der Scheune gespielt und diese mit dem Feuerzeug angesteckt – und sind dort letztendlich verbrannt.

Damit wird der Fall als Unfall abgeschlossen – obwohl ein Tatverdächtiger von der Polizei verhört wird, der am Nachmittag in Wersten mit den beiden Kindern von Zeugen gesehen wurde.

Der Tatverdächtige wird aber direkt wieder aus Mangel an Beweisen freigelassen.

Aus einem Gutachten des Anatomischen Institutes Erlangen geht hervor, das von den Kindern keine Knochen der Köpfe und der Zähne gefunden wurden. Zähne verbrennen normalerweise nicht und hätten dort gefunden werden müsse……. Wenn nicht……

Die Eltern der Kinder werden von der Polizei regelrecht kriminalisiert, sollen für den Schaden haften und wollen ihre Kinder nicht für tot erklärt haben. Immer wieder betonen die Eltern, dass die Kinder noch nie von zu Hause weggelaufen sind.

Sie finden kein Gehör der Polizei und Kriminalhauptkommissar Mätzler.

Der Fall gilt als Unfall und als abgeschlossen.

Die Eltern müssen ihr Leben lang mit diesem Ereignis leben und der Gewissheit, dass ihre Kinder in der Himmelgeister Scheune von einem Dritten ermordet wurden.

Der Mörder kam höchstwahrscheinlich aus dem Stadtteil Wersten oder aus der Umgebung.

Noch heute sucht er immer wieder den Tatort an der Himmelgeister Kastanie mit dem Fahrrad auf.

So oder so ähnlich könnte es am 23.11.1972 in Düsseldorf-Himmelgeist gewesen sein.

Düsseldorf, 24.07.2020 - 48 Jahre später

Andreas Vogt vom Freundeskreis der Himmelgeister Kastanie beschäftigt dieser Fall seit einem sehr seltsamen Zwischenfall im März 2006 in Himmelgeist.

Inzwischen hat Vogt eine Mutter eines der Kinder gesprochen, eine ältere Schwester eines getöteten Jungen mehrfach interviewt, mit Zeugen und dem damaligen Pächter der Scheune gesprochen, bei der Feuerwehr recherchiert, alte Presseartikel organisiert, das Thema beim Kriminalhauptkommissar Siegmund in Düsseldorf aktenkundig gemacht , einen Gedenkstein an der Himmelgeister Kastanie abgelegt.

Läuft der Mörder heute immer noch frei herum? Hat er evtl. weitere Verbrechen verübt im Zusammenhang mit Kindern?

Andreas Vogt denkt mit einem Schauer an ein achtjähriges Kind, welches am 13.02.1996 auf dem Nachhauseweg von der Schule in Düsseldorf-Wersten bis heute spurlos verschwand.

Besteht hier ein Zusammenhang? Möglich ist alles.

Zu diesem Zeitpunkt müsste der Mörder vom Scheunenbrand (damals ca. 18 Jahre) 42 Jahre alt gewesen sein.

Heute dürfte der Verdächtige ca. 66 Jahre alt sein und immer noch in der Gegend wohnen.

Andreas Vogt erinnert sich an den Fall des Serienmörders Bartsch aus 1966.

Dieser verübte seinen ersten Mord mit 15 Jahren.

Jürgen Bartsch, damals 18 Jahre jung, lockte vier Kinder in eine Höhle bei Velbert, folterte und brachte diese um. Ein fünfter Junge konnte seinem Schicksal in der Höhle gerade noch entkommen.

Was ist am 23.11.1972 an der Himmelgeister Kastanie passiert und steht dieses Verbrechen in einem Zusammenhang mit anderen Verbrechen?

Vielleicht ist es angeraten, dass man sich jetzt in der Gegenwart um diesen Fall bemüht und um Aufklärung bemüht ist.

Die immer noch darunter leidenden, traumatisierten Angehörigen der beiden Kinder wären mehr als erleichtert.

Im August 2019 verschwand der an der Himmelgeister Kastanie abgelegte, 25 Kilo schwere Gedenkstein „Leben bedeutet Erinnerung“ spurlos.

Im März 2020 tauchte der Gedenkstein an Ort und Stelle wieder auf.

Seltsam.

2022 jährt sich der Scheunenbrand zum 50. Mal.

Andreas Vogt

