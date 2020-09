Mit Stand Freitag, 25. September, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 3.075 (+23) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 131 (+5) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 14 (-1) in Krankenhäusern behandelt, davon 2 (+0) auf Intensivstationen. 2.896 (+17) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 48 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 1.055 (-200) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 20,3 - dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Von M. Frisch

Kindertagesstätten und Schulen

Es sind an Kitas keine weiteren Fälle bekannt geworden.

An der Paulusschule und am Görres-Gymnasium ist je ein Fall in der Schülerschaft bekannt geworden. Die Schulen wurden zeitnah informiert, die Kontaktpersonen werden nachvollzogen.

Altenheime

Es sind keine weiteren Fälle bekannt geworden.

Altersverteilung der Infizierten und Verstorbenen

Waren es zu Beginn der Corona-Pandemie vornehmlich ältere Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, sind es nun zunehmend auch jüngere Personen. Die Altersverteilung aller Infizierten stellt sich im Moment (Stand 25. September) wie folgt dar: Einen positiven Coronatest hatten im Alter von 0 bis einschließlich 4 Jahre: 84 Kinder, von 5 bis einschließlich 9 Jahren: 80 Kinder, von 10 bis 14 Jahren: 73 Kinder, von 15 bis 19 Jahren: 153 Jugendliche, von 20 bis 24 Jahren: 248 junge Menschen, von 25 bis 29 Jahren: 339 Menschen, von 30 bis 39 Jahren: 625 Menschen, von 40 bis 49 Jahren: 437 Menschen, von 50 bis 59 Jahren: 492 Menschen, von 60 bis 69 Jahren: 212 Menschen, und 332 Menschen waren 70 Jahre und älter.

Die Altersverteilung der mit Corona Verstorbenen stellt sich wie folgt dar: Im Alter von 0 bis 29 Jahren ist in Düsseldorf bisher niemand mit Corona verstorben. Mit 30 bis 39 Jahren und 40 bis 49 Jahren gab es jeweils einen Toten; vier Menschen waren zwischen 50 und 59 Jahre alt; neun Menschen zwischen 60 und 69 Jahren und 33 Menschen waren 70 Jahre alt und älter.

Abstrichzahlen

Am Donnerstag, 24. September, wurden 94 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 222 Abstriche genommen. Dazu kommen 122 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 48.367 Abstriche genommen.

Corona-Informationstelefon

Beim Corona-Informationstelefon unter 0211-8996090 sind, Stand Freitag, 25. September, 1.394 Anrufe eingegangen. Seit dem 2. April ist dort ein sogenannter Phonebot im Einsatz, der automatisch generierte Antworten gibt. Danach wurden noch 879 Anrufe durchgestellt, von denen 878 angenommen und mündlich beantwortet werden konnten, was einer Erreichbarkeitsquote von 100 Prozent entspricht.

Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona