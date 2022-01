05.01.2022

16:20 Uhr

Newsflash24

hochgeladen von Bruni Rentzing

3G und 2G+

beherrschen schon längst unseren Alltag.

Jetzt droht eine weitere Verschärfung: 1G+.

Durch die Corona-Variante Omikron explodiert die Zahl der Infektionen.

Die Ansteckungsrate ist wesentlich höher als bei bisherigen Varianten

wie Delta und Co.

Da die 5. Corona-Welle über Deutschland und die Welt rollt, drohen

weitere Beschränkungen. Denn die Impfquote ist immer noch viel

zu niedrig und liegt momentan bei 71,3 Prozent. Rund 40 Prozent

aber haben schon eine Booster-Impfung erhalten und gelten als

relativ gut geschützt.

Das große Problem sind die Ungeschützten rund 30 Prozent,

die sich nicht impfen lassen wollen oder können. Diese müssen

besonders geschützt werden.

Was bedeutet die 1G-Regel?

Es gibt im wesentlichen drei Auslegungen der Regel.

Den Schwerpunkt bilden Impfungen und Tests.

Getestet

Für bestimmte Bereiche soll nur der Zutritt erlaubt sein,

wenn man getestet wurde, egal ob sie geimpft, genesen

oder ungeimpft sind. Diese Reglung hat beispielsweise

der Industriekonzern Thyssenkrupp in Deutschland

für seine Beschäftigten eingeführt.

Diese Regelung befürwortet beispielsweise der Virologe

Jonas Schmidt-Chanasit als eine dritte und noch strengere

Möglichkeit.

Geimpft

Der Zutritt ist nur für geimpfte Personen erlaubt.

Das heißt: Es haben nur geimpfte, aber keine genesenen

oder getesteten Personen Zutritt. Ein solches Modell soll

in Costa Rica für Einheimische ab 12 Jahren und für Touristen

ab 18 Jahren zum 8. Januar 2022 eingeführt werden.

In Deutschland wollte ein Gastwirt in Berlin den Zutritt

zu einem Fest auf Geimpfte beschränken.

Eine ähnliche Regelung führt Kubas-Regierung heute ein:

"Personen über zwölf Jahren müssen bei der Einreise vollständig

geimpft sein und einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht

älter als 72 Stunden ist. Zudem müssen Urlauber eine Erklärung

zum Gesundheitszustand (Declaración Jurada de Salud) über ein

Online-System abgeben", berichtet "Nordbayern".



Wird ein Einreisender auf Kuba positiv auf das Coronavirus

getestet, werden er und seine Kontaktpersonen umgehend

auf eigene Kosten isoliert.



Geboostert

"Wenn die Kontaktbeschränkungen doch nicht so wirken

wie erhofft, muss man schauen, ob man nicht 1G machen

muss – und das G heißt dann geboostert", erklärte der

Virologe Christian Drosten in Anbetracht einer möglichen

Verbreitung der SARS-CoV-2-Variante Omikron.

Gemeint ist eine Auffrischungsimpfung.



Gesetzliche Reglung

Eine gesetzliche 1G-Regelung besteht gem. § 28b Abs. 2 IfSG

in Verbindung mit § 2 Nr. 6 SchAusnahmV seit dem

24. November 2021 für Besucher von Krankenhäusern

sowie Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung

älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen.

Danach haben dort nur noch Personen Zutritt, die das

sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder im

Besitz eines auf sie ausgestellten Testnachweises sind.



Verzicht aus Maske und Abstand

bei 1G+ in Restaurants?

Derzeit spielt die 1G-Regel am Arbeitsplatz noch keine Rolle, aber es

könnte eine Testpflicht für alle Mitarbeiter eingeführt werden, wenn

der Bedarf bestehen würde. Aber sie könnte in Restaurant und Clubs

gelten.



Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) fordert 1G+

für die Gastronomie: "Dann müssen wir darüber reden, wie es generell

in der Gastronomie weitergeht und ob wir eine Zulassung nur noch für

Geboosterte erlauben oder mit Test", berichtet die "BZ".

Das sagen Virologen

Wolle man auf Maßnahmen wie Maske oder Abstand verzichten

und komme eng auf eng zusammen, dann ist 1G möglicherweise

notwendig, erläuterte der Greifswalder Bioinformatiker

Prof. Lars Kaderali, der in der Pandemie unter anderem

die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern berät,

berichtet die "Kreiszeitung".

Greifen die Kontaktbeschränkungen allerdings nicht so wie erhofft,

könnte man nach Drostens Ansicht ebenfalls Beschränkungen in

Betracht ziehen, bei denen nur bereits geboosterte Menschen

Zugang haben - was er als „1G“ bezeichnete, berichtet der

"Tagesspiegel".

Quellen: Nordbayern, T-Online, Kreiszeitung, Tagesspiegel