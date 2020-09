Wie bereits angekündigt lässt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld zwischen den Kreuzen Breitscheid und Ratingen-Ost ein vier Kilometer langes Teilstück der A3 sanieren. Von Freitag (25. September) ab 20 Uhr bis Montag (28. September) um 5 Uhr ist die A3 zwischen den beiden Autobahnkreuzen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Als Umleitungen können hier leistungsfähige Autobahnen genutzt werden.

Umleitungen:

Für die Sperrung der Fahrtrichtung Köln ist die Umleitung vom Kreuz Breitscheid über die A52 in Richtung Düsseldorf und weiter im Kreuz Düsseldorf-Nord auf die A44 in Richtung Velbert bis zurück auf die A3 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost ausgeschildert.

Die Sperrung der A3 in Richtung Oberhausen ist ab dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost über die A44 in Richtung Mönchengladbach, weiter auf die A52 in Richtung Essen bis zum Autobahnkreuz Breitscheid umgeleitet.

Hintergrund:

Auf einer Länge von knapp fünf Kilometer werden in beiden Richtungen die Fahrbahnen erneuert. Hier werden rund 68.000 Quadratmeter Binderschicht und die gleiche Fläche Deckschicht eingebaut. Die Deckschicht wird mit einem lärmmindernden Splitt-Mastix-Asphalt ausgeführt. Damit der Verkehr am Montagmorgen wieder sicher in den richtigen Fahrstreifen fahren kann, müssen zum Schluss auch rund 20 Kilometer weiße Markierungen aufgesprüht werden. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld investiert für die Erhaltung dieser wichtigen Fernverbindung rund 1,7 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Jeden Tag nutzen über 100.000 Kraftfahrzeuge diese Strecke.