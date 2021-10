08.10.2021, 16:20 Uhr

Corona-Schnelltests ab

11. Oktober grundsätzlich

nicht mehr kostenlos -

Impfen bleibt kostenfrei

Durch die neuen Testverordnungen des Bundes und des Landes

sind Corona-Schnelltests (PoC-Antigen-Tests), also die sogenannten

"Bürgertests", ab Montag, 11. Oktober, nicht mehr kostenlos.

Kostenfrei bleiben hingegen die Impfungen - zum Beispiel in den

dezentralen Impfstellen und am Impfmobil.

Die Impfstellen am Hauptbahnhof und am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee

sind montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, zudem fährt das

Impfmobil wechselnde Standorte an. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht nötig,

es wird lediglich ein Personalausweis benötigt. Wer einen Impfausweis besitzt,

sollte diesen ebenfalls mitbringen. Weitere Infos und die Standorte des Impfmobils

sind auf dem Coronaportal zu finden unter corona.duesseldorf.de/impfen

In den Herbstferien werden Schülerinnen und Schüler vom 11. bis 24. Oktober

nicht im regelmäßigen Testzyklus in der Schule getestet. Auch in diesem Zeitraum

ist für sie eine kostenfreie Testung in der MEH möglich. Schüler*innen, die sich als

enge Kontaktpersonen freitesten lassen wollen, müssen - anders als während der

Unterrichtszeit - einen PCR-Test vorlegen.

Im städtischen Diagnosezentrum an der Mitsubishi Electric Halle können sich

ab 11. Oktober ausschließlich Personen testen lassen, denen die Schnell- und

PCR-Tests kostenfrei zur Verfügung stehen. Folgende asymptomatische

Personengruppen haben weiterhin einen Anspruch auf kostenfreie Schnelltests:

Kinder unter 12 Jahren

Personen, die aus medizinischen Gründen zum Zeitpunkt der Testung nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können oder drei Monate vor der Testung nicht geimpft werden konnten; darunter insbesondere Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel

Personen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 teilnehmen

Personen von 12 bis 18 Jahren (bis zum 31. Dezember 2021)

Schwangere (egal in welchem Stadium der Schwangerschaft; bis zum 31. Dezember 2021)





Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist (bis zum 31. Dezember 2021)

Für positiv Getestete und enge Kontaktpersonen besteht weiterhin ein Anspruch

auf kostenfreie Testung. Dies gilt auch für Freitestungen gemäß Corona-Test-und-Quarantäneverordnung (CoronaTestQuarantäneVO).

Termine können nur über die städtische Corona-Hotline unter der Rufnummer

0211-8996090 vereinbart werden. Infizierte werden zum Ende ihrer Quarantäne

vom Gesundheitsamt kontaktiert, und ihnen wird eine kostenlose Testung an-

geboten (je nach Schwere des Verlaufs PCR- oder Schnelltest).

Darüber hinaus stehen die privaten Testzentren für kostenlose und kostenpflichtige

Testungen zur Verfügung. Eine Auflistung der Teststationen im Stadtgebiet finden

Interessierte im Internet unter https://corona.duesseldorf.de/schnelltest.

Die Terminvereinbarung ist in der Regel online oder telefonisch möglich.

Mit der jeweiligen Testeinrichtung sollte abgestimmt werden, ob und wie

die Abrechnung erfolgt. Über ein telefonisches Kontrollnetz wird zudem

dafür gesorgt, dass die privaten Testmöglichkeiten weiter flächendeckend

erhalten bleiben.

Um sich kostenfrei mittels eines Schnelltests testen zu lassen, müssen neben

dem Personalausweis entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Menschen

etwa, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen

ein Dokument vorweisen, aus dem hervorgeht, wieso sie nicht geimpft werden

können sowie Name, Anschrift und Geburtsdatum und die Daten der ausstellenden

Ärztin bzw. des ausstellenden Arztes. Ähnliches gilt für die anderen berechtigten

Personengruppen. Bei Kindern unter 12 Jahren bzw. unter 18 Jahren ist der

Personalausweis ausreichend.

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

ist zu finden unter www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-09-29_coronatestquarantaenevo_ab_11.10.2021_lesefassung.pdf.

Die Coronavirus-Testverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit

ist zu finden unter www.bundesanzeiger.de/pub/publication/EaknuyebqGE4JSI7pwk/content/EaknuyebqGE4JSI7pwk/BAnz+AT+21.09.2021+V1.pdf?inline.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

