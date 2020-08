Die aktuellen Zahlen...

über die Erkrankungen

mit Covid-19 in Düsseldorf

Stand: Samstag: 22. August 2020

135 Menschen sind aktuell mit Covid-19 infiziert

2343 Menschen sind bereits schon genesen!

Seit Beginn (Stichtag: 3. März 2020)

sind 2522 Düsseldorfer/Innen positiv getestet worden!

Aktuell in Krankenhäusern in Behandlung

23 Menschen (davon 5 auf Intensivstationen)!

Verstorbene an Corona in Düsseldorf

45 Menschen sind verstorben!

Derzeit in häuslicher Quarantäne

662 Menschen in häuslicher Quarantäne!

7-Tages-Inzidenz

(Zahl der Neuerkrankungen der vergangenen

7 Tage pro 100.000 Einwohner)

Derzeit liegt das Ergebnis bei 22,6!

Zu den Tests

Von den mobilen Teams und in den Diagnostikzentren an der

Mitsubishi-Electric-Halle wurden am Freitag 404 Abstriche

genommen.

Diese Zahl beinhaltet auch die durchgeführten Abstriche in Alten-

und Pflegeheimen, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften.

Seit dem 4. März wurden über die Diagnostikzentren

35.009 Abstriche genommen.

Termine für Tests

Jeder, der in Düsseldorf wohnt oder arbeitet und ein Krankheits-

symptom wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen,

Atemnot oder Fieber zeigt, kann sich testen lassen.

Ab 6. August sind auch kostenlose Test für Reiserückkehrer

und Mitarbeitende in Kitas und Schulen möglich. Dafür ist es

notwendig sich vorher beim Corona-Informationstelefon unter

0211-8996090 einen Termin geben zu lassen.

Weitere Tests werden auch durch die niedergelassenen Ärzte

veranlasst oder sind ohne Termine im Walk-In-Container an der

Ecke Karl- und Friedrich-Ebert-Straße möglich.

Beratung und Informationen

Bei der Corona-Hotline gingen am Freitag 1279 Anrufe ein.

Durch die Sprachsteuerung, die einige Anrufe mit automatischen

Antworten versorgte, wurden noch 729 Gespräche geführt.

Die Erreichbarkeit der Corona-Hotline ist montags bis freitags von

7.30 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr .

An Sonn- und Feiertagen gibt es keine Beratung.

Alles Gute und Gesundheit...

wünscht Bruni