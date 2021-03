Was ich gerade gelesen habe...

macht mir etwas Sorgen!

Zuerst hatte Dänemark...

Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca vorübergehend ausgesetzt,

nun zieht Norwegen nach. Hintergrund sind Berichte über Blutgerinnsel

nach der Impfung mit dem Vakzin. Die Fälle werden untersucht.

Nach Dänemark setzt auch Norwegen die Impfungen mit dem Vakzin

des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca wegen möglicher

Nebenwirkungen bis auf Weiteres aus.

Das teilte das norwegische Gesundheitsinstitut FHI mit. Wie lange die

Unterbrechung in Norwegen währen soll, ist bislang unklar.

Nach der Meldung eines Todesfalls

in Dänemark in Verbindung mit einem Blutgerinnsel nach einer Impfung

mit dem AstraZeneca-Vakzin wolle man Informationen abwarten, ob ein

Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Fall bestehe, sagte der

für den Infektionsschutz zuständige FHI-Direktor Geir Bukholm auf einer

Pressekonferenz in Oslo.

Weitere Informationen sind - genau wie diese übernommenen hier

- über diesen Link zu finden: (Bitte drücken)





Wie zuvor die Dänen...

machten auch die Norweger deutlich, dass ein Zusammenhang zwischen

dem Impfstoff und dem Fall bisher nicht festgestellt worden sei.

Aus Vorsicht unterbreche man die Impfungen mit dem AstraZeneca-Mittel

jedoch, während die Untersuchungen liefen, sagte Bukholm. Diese Pause

bedeute aber nicht, dass man von Impfungen mit dem Mittel von

AstraZeneca in Zukunft abrate.

Ich werde das weiter verfolgen, da ich zu der Gruppe gehöre, die

- wenn sich nichts ändert - mit diesem Impfstoff geimpft werden wird!

Und nur darum berichte ich hier darüber, weil es viele andere auch betrifft!