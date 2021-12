27.12.2021

In mehreren Bundesländern...

werden verschärfte Corona-Bestimmungen wirksam. Kontakte im privaten

und öffentlichen Leben werden weiter eingeschränkt, insbesondere um sich

gegen die sehr ansteckende Omikron-Variante zu rüsten.

Manche Bundesländer hatten damit bereits zu Weihnachten begonnen, andere

ziehen nun nach. Ab Montag gelten in Baden-Württemberg, Niedersachsen,

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern strengere Regeln.

Am Dienstag folgen weitere Länder.

Auf diese Maßnahmen hatten sich Bund und Länder verständigt.

Trotz zuletzt sinkender Fallzahlen gelten von Montag an in ganz

Mecklenburg-Vorpommern verschärfte Schutzvorkehrungen.

Kinos, Theater, Museen, die Innenbereiche von Zoos, Schwimmbäder und

andere Freizeiteinrichtungen müssen flächendeckend geschlossen bleiben.

Bislang galten diese Restriktionen nur in der Mitte und im Osten des Landes.

Da aber die Corona-Ampel für das Land über mehrere Tage auf Rot stand und

mit der Omikron-Variante eine weitere Infektionswelle erwartet wird, hatte die

Landesregierung die Schließungen landesweit verfügt.

Sperrstunde in Baden-Württemberg

In Brandenburg gilt ab Montag für Geimpfte und Genesene mindestens bis zum

11. Januar bei privaten Treffen drinnen oder draußen eine Obergrenze von zehn

Menschen.

Wenn in einem Haushalt jemand ohne Corona-Impfung dabei ist, bleiben

die bestehenden Regeln unverändert: Zu privaten Treffen dürfen nur bis zu zwei

Menschen eines anderen Haushalts hinzukommen, Kinder unter 14 Jahren

werden nicht mitgezählt.

Auch in Niedersachsen...

dürfen sich nur noch Gruppen von bis zu zehn Geimpften und Genesenen treffen

- Kinder nicht gerechnet. In Baden-Württemberg gilt ab diesem Montag auch eine

Sperrstunde in der Gastronomie von 22.30 Uhr bis 5.00 Uhr morgens.

In der Silvesternacht beginnt die Sperrstunde erst um 01.00 Uhr.

Impfungen

Gegen das Coronavirus wurde auch über die Feiertage in Deutschland

weiter geimpft. Die Bundesregierung erreichte nun ihr Mitte November

gesetztes Ziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende, wie

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag mitteilte.

Rund 147 Millionen Impfdosen wurden bislang verabreicht.

Am 27. Dezember 2020 hatte die Impfkampagne offiziell begonnen,

vereinzelt war einen Tag früher mit den Impfungen begonnen worden.

Nach Darstellung des Impfdashboards sind aktuell 21,7 Millionen Menschen

in Deutschland noch ungeimpft (26,2 Prozent der Bevölkerung). Davon sind

4 Millionen im Alter von 0 bis 4 Jahren (4,8 Prozent der Bevölkerung), für diese

stehen noch keine Impfstoffe zur Verfügung.

Merz regt Stufenplan bei Impflicht an

Um die Impfkampagne weiter voranzutreiben, wird über eine allgemeine Impf-

pflicht diskutiert. Im Bundestag könnte es im Januar dazu eine erste Debatte

geben. Bereits beschlossen ist eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken

oder Pflegeheimen. Bis zum 15. März müssen alle Beschäftigten in diesen

Bereichen eine vollständige Impfung nachweisen.

Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz regte einen Stufenplan an,

um weitere Gruppen in eine Impfpflicht einzubeziehen.

Eine allgemeine Impfpflicht wirft aus Sicht von Merz eine Reihe von ethischen,

verfassungsrechtlichen und organisatorischen Fragen auf. «Die müssen vor

einer Beschlussfassung geklärt sein», sagte er dem Redaktionsnetzwerk

Deutschland (RND/Montag). «Vielleicht könnte eine Art Stufenplan für

gruppenbezogene Impflichten auch zum Ziel führen», fügte er hinzu.

Er nannte etwa Bedienstete in Schulen, Kitas und Universitäten, aber auch

Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen. «Ihnen könnte man eine solche

Pflicht auferlegen, weil sie von Anfang ihrer Tätigkeit an eine Verpflichtung

eingegangen sind, diesem Land zu dienen», betonte der CDU-Politiker.

Quelle Text und Bilder: NEWS FLASH24