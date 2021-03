Die Zahlen im Überblick:

Ordnungsamt Düsseldorf



15.03.2021, 18:50 Uhr

OSD stellt flüchtende Restaurantgäste

58 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung verzeichnete der Ordnungs- und Servicedienst (OSD)

der Landeshauptstadt Düsseldorf von Freitag, 12. März, bis Sonntag, 14. März.







Freitag, 12. März

Im Rahmen des uniformierten Streifendienstes ahndeten Einsatzkräfte des

OSD in der Altstadt gegen 19 Uhr drei Verstöße gegen das Verweilverbot

mit der Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bei der Nachkontrolle eines Restaurants in Oberkassel gegen 19.30 Uhr

trafen OSD-Mitarbeiter sechs am Tisch sitzende Gäste an.

Diese versuchten über den Hinterausgang zu flüchten und versteckten sich

mit Weinflaschen und Weingläsern in einem Holzverschlag. Nachdem alle

Anwesenden von den Einsatzkräften des OSD nach einem weiteren

Fluchtversuch festgesetzt werden konnten, wurden unter Hinzunahme

weiterer OSD-Kräfte die Personalien der Beteiligten aufgenommen.

In dem Betrieb wurden außerdem dieselben Kellnerinnen wie bei der

Kontrolle am Vortag und der Inhaber angetroffen. Der Betrieb wurde

nach Aufforderung durch den Inhaber geschlossen. Die OSD-Mitarbeiter

versiegelten drei Notausgänge im Innenhof und die Eingangstür an der

Straße. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Samstag, 13. März

Während der Begleitung einer Demonstration in Carlstadt wuchs

die Anzahl der Teilnehmenden aufgrund des Zusammenschlusses mit

einer weiteren Demonstration auf rund 2.000 Menschen an.

Die Einsatzkräfte des OSD ahndeten am Samstag insgesamt 42 Verstöße

gegen die Maskenpflicht.

Sonntag, 14. März

Im Rahmen des Streifendienstes ahndeten Einsatzkräfte des OSD

drei Verstöße gegen die Maskenpflicht und einen Verstoß gegen

die Kontaktbeschränkungen.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

OSD-Einsatzzahlen

Insgesamt verzeichnete der OSD von Freitag, 12. März, bis Sonntag, 14. März,

168 Einsätze, von denen 58 im Zusammenhang mit der Überwachung oder

Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Die Gesamtzahl der qualifizierten Gesamteinsätze des OSD seit dem

18. März 2020 beziffert sich auf 22.606, von denen 10.783 Bezug zur Umsetzung

der Coronaschutzverordnung hatten. In der Leitstelle gingen 46 Anrufe zum

Thema Coronaschutz ein. Die Gesamtzahl der zum Thema "Corona" seit dem

18. März 2020 in der OSD-Leitstelle eingegangenen Anrufe beläuft sich auf 14.884.

Corona-Lockdown

bis 28. März verlängert:

Publikumsverkehr bleibt

weiter eingeschränkt

Während des erneut verlängerten Corona-Lockdowns bis einschließlich

28. März bleiben auch die Dienststellen der Stadt weitestgehend geschlossen.

Die Dienstleistungen der Stadtverwaltung werden - soweit möglich - über das

Online-Angebot und über Notdienste in eingeschränkter Form fortgeführt.

In städtischen Gebäuden gilt die Tragepflicht von medizinischen Mund- und

Nasenschutz-Masken.

Die von den Ländern und der Kanzlerin am 3. März 2021

beschlossene erneute Verlängerung des Lockdowns macht es auch bei der

Stadtverwaltung erforderlich, den Publikumsverkehr weiter einzuschränken,

um auch hier die Kontakte und Übertragungsrisiken des COVID-19-Virus

möglichst gering zu halten.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller erklärt dazu: "Wir werden in

vernünftigen Schritten die Stadtverwaltung wieder öffnen. Doch zum

jetzigen Zeitpunkt bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger eindringlich,

wo es möglich ist, auf das persönliche Vorsprechen in einem Amt zu

verzichten und stattdessen die Möglichkeiten zur Online-Kontakt-

aufnahme zu nutzen.

Es gilt, nach wie vor Zusammenkünfte von Menschen - so weit es geht -

zu reduzieren, um die Verbreitung des Virus eindämmen zu können.

Wir müssen weiterhin wachsam und geduldig sein."

Wichtig bei Präsenzterminen:

Auch in städtischen Dienststellen besteht die Tragepflicht eines

medizinischen Mund- und Nasenschutzes - dazu zählen neben

OP-Masken auch FFP2 und vergleichbare Masken wie KN95,

N 95 laut § 3 Abs. 1 CoronaSchVO - sowohl für Bedienstete als

auch für Kunden!

Quelle: RKI und Landeshauptstadt Düsseldorf