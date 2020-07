hochgeladen von Bruni Rentzing

Das Wort...

kann uns berühren

kann uns kränken

kann uns erfreuen

kann uns verletzen

kann uns schmeicheln

kann uns verstimmen

kann uns beglücken!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wähle deine Worte gut...

denn du ahnst oft nicht, was sie bei deinem Gegenüber

bewirken können! Einfach so dahingesagt sollte kein Wort

sein! Denn das Wort, das - vielleicht so auf die Schnelle -

unbedacht deinen Lippen entrinnt, ist gesagt und kommt

bei den Menschen an den du es richtest unterschiedlich an!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hochsensitive Menschen...

kann es mitunter lange beschäftigen und sich tief in die Seele

eingraben. Es kann dort so viel anrichten, was dir nicht bewusst

war, als du es - vielleicht leichtfertig - ausgesprochen hattest!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Kennst du einen Menschen nicht...

hast du keine Ahnung, mit welchen Worten du ihn verletzen kannst,

oder auf welche Art und Weise dein - echtes oder falsch gemeintes -

Wort des Schmeichelns bei ihm ankommt!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich habe das doch nicht so gemeint...

kann dann hinterher jeder sagen. Doch bitte überlege doch schon

im Vorfeld, was du - vielleicht gerade dem Menschen, der dir viel

bedeutet - wirklich sagen willst und wie du es sagst!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ein Wort ist nicht immer nur ein Wort!

Auf ein Wort: Denke bitte daran!

(Bilder: 29.08.2012 (SideBySide) @Bruni Rentzing)

ONLINE DANCE FESTIVAL - Mit dem Schatten tanzen - Bei Bruni ist alles möglich ;-)