Gerade zum Jahresbeginn nehmen sich viele Raucher vor, endlich vom Tabak loszukommen. Die meisten scheitern daran. Warum es so schwierig ist, das Rauchen aufzugeben, erklären die beiden Rauchfrei-Trainerinnen Elke Keinath und Gudrun Korfmacher bei den kostenfreien Informationsvorträgen, die sie jeden Montag von 15 bis 16 Uhr im Konferenzraum in der Eingangshalle des Florence-Nightingale-Krankenhauses anbieten.

Zur Entwöhnung empfehlen die beiden Trainerinnen die Teilnahme am Gruppenkurs „Das Rauchfrei Programm“, das mehrmals im Jahr im Florence-Nightingale-Krankenhaus stattfindet. Das „Rauchfrei-Programm“ ist vom IFT Institut für Therapieforschung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt worden. Es ist wissenschaftlich fundiert und bietet den Teilnehmenden professionelle Unterstützung.

„Wir haben das Rauchfrei-Programm auf die Teilnehmerbedürfnisse angepasst. Es umfasst insgesamt neun Stunden, die jetzt auf sechs Termine à 1,5 Stunden im Wochenabstand verteilt sind. Auf diese Weise begleiten wir die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum. Durch verschiedene Methoden ist der Kurs sehr lebendig und abwechslungsreich“, erklärt Gudrun Korfmacher, ausgebildete Trainerin für das Rauchfrei-Programm am Florence-Nightingale-Krankenhaus. „Mit dem Rauchfrei-Programm hören mehr als ein Drittel der Kursteilnehmer dauerhaft mit dem Rauchen auf. Das hat die wissenschaftliche Auswertung ergeben“, ergänzt ihre Kollegin, Elke Keinath.

Rauchfrei-Programm

In diesem Jahr bieten die beiden Trainerinnen drei Terminserien mit dem „Rauchfrei-Programm“ an. Der nächste Kurs startet am Mittwoch, 26. Februar, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und wird an den nächsten fünf Mittwoch-Nachmittagen im Konferenzraum in der Eingangshalle an der Kreuzbergstraße 79 in Düsseldorf-Kaiserswerth fortgesetzt. Voraussetzung für die Teilnahme am Rauchfrei-Programm ist der Besuch der Informationsveranstaltung, die jeden Montag von 15 bis 16 Uhr am gleichen Ort

stattfindet. Mehr Infos sind unter: www.florence-nightingale-krankenhaus.de/rauchfrei-programm.html zu finden.