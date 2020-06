Alle drei Standorte des Vereins bieten neben der Öffnung der Secondhandmärkte zeitgleich ein offenes Ohr für Fragen, Sorgen und Nöte an.

Es können gebrauchte Kinderkleidung zu günstigen Preisen erworben und auch Kleider-Spenden bis Größe 104 bzw. am Haus für Kinder bis Größe 152 abgegeben werden.

Zu allen Öffnungszeiten wird eine Pädagogin vor Ort sein und bei Bedarf die Familien zu Fragen der Entwicklung, Erziehung, Kinderbetreuung, Ernährung und persönlichen Themen beraten.

Hygiene- und Abstandsregeln sind selbstverständlich zu beachten, d.h. Masken tragen, Hände waschen und desinfizieren.

Die KinderKleiderKiste im Familiencafé am EVK in Bilk: mittwochs in der Zeit von 9.30 Uhr – 11.30 und freitags von 14.00 - 16.00 Uhr

Die KinderKleiderKiste im Familiencafé am Sana in Gerresheimfindet 1x wöchentlich immer montags von 9:30-12:00 Uhr statt.

Die KinderKleiderKiste im Haus für Kinder BLAUER ELEFANT findet 2x wöchentlich immer mittwochs von 9:30-11:30 und donnerstags von 15:00-17:00 Uhr statt.

Drinnen und Draussen gilt es den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, das kennen und können wir ja inzwischen hoffentlich ALLE!!! Wir dürfen leider keine Speisen und Getränke anbieten, dafür gute Laune und mindestens 2 offene Ohren … Wir freuen uns auf Euch!