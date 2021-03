Die aktuellen Coronazahlen

am 19. März 2021 in Düsseldorf

hochgeladen von Bruni Rentzing

Mit aktuellem Stand wurde - seit dem 03.03.2020 - bei insgesamt

18087 (+68) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion

mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des

Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 670*

Personen in Düsseldorf infiziert.

Von den Infizierten werden 77 in Krankenhäusern behandelt,

davon 23 auf Intensivstationen. 17100* Düsseldorferinnen

und Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 302 (+) Menschen,

die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf

gestorben. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den

vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 63.0 (Vortag: 61.6)

- dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen

in den letzten 7 Tagen pro 100000 Einwohner an.

Abstrichzahlen

Am 18.03.2021, wurden 41 Abstriche in der städtischen

Diagnosepraxis vorgenommen. Im städtischen Drive-In-

Testzentrum wurden insgesamt 174 Abstriche genommen.

Dazu kommen 174 weitere Abstriche, die durch den mobilen

Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei

städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher

110055 Abstriche vorgenommen.

Impfzahlen

Am 18.03.2021 wurden in Düsseldorf 64 Personen geimpft.

Darunter sind 35 Personen, die ihre erste und 29 Personen,

die ihre zweite Impfung erhalten haben.

Seit dem 27.12.2020 sind in Düsseldorf 54209 Menschen geimpft

worden, davon haben 23312 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 77521 Impfungen vorgenommen.

Impfungen mit AstraZeneca



Wie ich gestern Abend in den Nachrichten im TV verfolgen konnte,

gehen die Impfungen mit diesem Impfstoff noch doch weiter...

Es wurde dort auch von den vielen Nebenwirkungen gesprochen,

fast jedes Medikament - das wir oft ohne Nachzudenken nehmen -

auch zu uns nehmen; weil es eben hilft, und weil wir gar keine

andere Wahl haben!

Da wird von den meisten der Beipackzettel gar nicht gelesen!!!

Auch ich gehöre zu der Personmengruppe, die mit diesem Impfstoff

geimpft werden... wenn ich dran bin, hoffe ich sehr, alles geht gut!

Denn ich bin ein Mensch, bei dem fast jedes Medikament - mit den

vielen Nebenwirkungen - schlecht vertragen wird!

Ich wünsche allen viel Erfolg und vor allen Dingen Gesundheit!

***

Hier sind auch wichtige Nachrichten nachzulesen!

