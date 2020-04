Das Coronavirus verändert derzeit das Zusammenleben vieler Familien: Kinder sind den ganzen Tag zuhause, Freizeitangebote finden nicht mehr statt und Freunde dürfen auch nicht zu Besuch kommen. In dieser Zeit kann es besonders leicht zu Stress und Gewalt in der Familie und speziell gegen Kinder kommen.

Johannes-Wilhelm Rörig, Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs, warnt im Interview mit einer großen Tageszeitung vor einem deutlichen Anstieg der Opferzahlen der innerfamiliären häuslichen Gewalt während der Coronakrise. Telefonische oder Online-Angebote sind deshalb jetzt wichtiger denn je!

Die Caritas Familien- und Erziehungsberatungsstellen in Düsseldorf sind trotz der Pandemie weiterhin telefonisch oder per E-Mail vollumfänglich erreichbar.

Hilfesuchende finden bei der Caritas Unterstützung in Konflikt- und Krisensituationen und in allgemeinen Entwicklungs- und Erziehungsphasen.

Caritas Erziehungs- und Familienberatung Düsseldorf

Düsseldorf-Stadtmitte: 0211 171294-0

Düsseldorf-Rath: 0211 51629778

Düsseldorf-Wersten: 0211 9764050

Sprechzeiten von Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen unter: www.caritas-duesseldorf.de