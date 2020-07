Mit diesem Slogan wirbt die Firma 2CYou auf ihrer Homepage und verspricht einen unvergesslichen kulinarischen Abend in verschiedenen einzigartigen Locations.

Dem kann ich nun nach eigener Erfahrung in doppelter Hinsicht zustimmen. Die Auswahl der Locations war absolut Top und jederzeit empfehlenswert.

Der Abend startete in der kleinen urigen im Stadtteil Derendorf gelegenen Square Bar. Hausgemachte Kreationen von Cocktails führten uns in eine andere Sphäre. Optisch und geschmackvoll ein Hochgenuß. Zudem die offene positive Art der Mitarbeiter und des Chefs, die uns jedes Getränk genau erklärte. Wissenswertes über die Herstellung, dem Ursprung und Sinn des Getränkes wurde in einer Art und Weise vorgetragen, dass man sich förmlich in den Cocktail hingleiten sah.

Anschließend führte uns die weitere Tour zu dem einige Minuten zu Fuß entferntem Massi.

In diesem Restaurant der etwas gehobenen Klasse, bezeichnet durch die vielen relativ gut gekleideten jungen Gäste, erhielten wir die Vorspeise. Cappuccino vom Hummer mit Persischem Safran. Ebenfalls ein Gaumengenuss in gehobener Athmosphäre.

Den Schlusspunkt des Events setzte dann das kulinarische Highlight des Abends, das Fleckensteins. In diesem meditäranem Restaurant versetzte uns zunächst die Begrüßung der Inhaber Christine und Marcus Fleckenstein in Frohsinn. Auf einer ansprechenden und übersichtlichen Speisekarte wurden die Gerichte präsentiert. Da ich mich selber nicht entscheiden konnte, übernahm es Marcus Fleckenstein persönlich, mich zu überraschen. Die ausgewählten Weine passten hervorragend zum Gericht, wie der im Anschluss - statt des Desserts- von mir gewünschte servierte Grappa.

In diesem Punkt hatte der Veranstalter bereits sein Versprechen gehalten. Den unvergesslichen Abend hatten wir auch. Leider im negativen Sinne.

Zu meinem Geburtstag erhielt ich von meiner Ehefrau einen Gutschein aus dem Hause Miomente, dem Marktführer für Genussvielfalt: kulinarische Events für Entdecker

Ich freute mich auf eine unterhaltsam geführte Eventveranstaltung in Heidelberg. Leider konnte diese Veranstaltung zum gebuchten Termin an Pfingsten, Corona bedingt, nicht stattfinden. Per Email an meine korrekte Anschrift erhielt ich umgehend einen Gutschein, den ich auch für ein Event an einem anderen Ort einlösen konnte. So entschied ich mich für das nahegelegene Düsseldorf und freute mich sehr auf den Abend mit meiner Gattin. Leider vertippte ich mich bei der Buchung um eine Woche (ein Mausklick daneben) und buchte die Tour zum falschen Wunschtermin.

Umgehend kontaktierte ich Miomente und wartete eine Weile, bis sich eine Mitarbeiterin der Firma meldete und mir mündlich, als auch schriftlich per Mail an meine korrekte Adresse mitteilte, dass ich mich an den Veranstalter 2Cyou wenden sollte. Diesem Wunsch kam ich nach.

In einer sehr unfreundlichen Art und Weise machte mir der Inhaber von 2CYOU klar, dass er dafür kein Verständnis hätte, weil er (innerhalb weniger Stunden) schon alles gebucht hätte. Ich solle mich nochmals an Miomente wenden. Eine Mitarbeiterin von Miomente verstand das Problem von 2CYOU nicht, denn ich hätte ja auch ein Widerrufsrecht. Nach erneutem Kontakt zum unfreundlichen Inhaber erhielt ich die Bestätigung zu meinem Wunschtermin.

In der erneuten Bestätigung von Miomente teilte man mir den Ablauf des Abends mit. Ich sollte zu einer bestimmten Uhrzeit an der Square Bar sein und würde um 18:45 Uhr eine Mail vom Veranstalter mit den weiteren Informationen zur nächsten Location erhalten. Kurz vor 19.00 Uhr wagte ich es dann, dem Veranstalter eine SMS zu senden, in der ich um Mitteilung bat, wie es denn weiterginge. Meine Ehefrau und ich warteten nun schon etwas ungeduldig auf seinen Anruf. Stattdessen kam eine lapidare SMS, dass wir um 18.40 Uhr eine entsprechende Mail erhalten hätten.

Es erfolgte erneuter SMS Verkehr, da er telefonisch und somit persönlich nicht erreichbar war. Weder für mich, noch für den auch sichtlich betroffenem Inhaber der Square Bar, der solch ein Verhalten nicht kannte. Ich erhielt nun eine erneut unfreundliche Sprachnachricht, in der er sich über meinen ersten verschobenen Termin ausließ und dass ich angeblich keine Mails erhielt. Mürrisch teilte er mir in einer zweiten Sprachnachricht die andere Location mit. Um 19.20 Uhr erhielt ich dann die angeblich um 18.40 Uhr verschickte Mail. Da meine Mailadresse in der kurzen Zeit nicht änderbar war und ich nun auch diese Mail erhielt, konnte ich kaum eine falsche Adresse genannt haben.

Wir machten uns also um 19.20 Uhr auf den Weg ins Massi, wo wir um 19.30 Uhr sein sollten. Ich wollte es meiner Gattin nicht antun, doch eigentlich wäre meine Reaktion eine Andere gewesen und ich hätte direkt den Rückweg angetreten.

Da wir auch in der kundenunfreundlichen Sprachnachricht die letzte Location mit Uhrzeit erfahren hatten, machten wir uns danach auf den Weg ins Fleckenstein.

Also hatte der Veranstalter 2CYOU sein Versprechen gehalten; ein unvergesslicher Abend und kulinarischer Hochgenuss.



Die Square BAR, das Massi und Fleckenstein`s werde ich sicherlich noch oft besuchen, aber Dinner-Touren von 2CYOU,.....?