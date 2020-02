Educaro-Deutschland

Educaro-Deutschland wurde 2020 von Dr. Mimoun Azizi ins Leben gerufen. Denn einerseits ist der Fachkräftemangel in Deutschland eklatant und wird sich in den nächsten Jahren noch mehr verschärfen, aber andrerseits bietet insbesondere Nordafrika hochqualifizierte Fachkräfte, die auch der deutschen Sprache mächtig sind. Die Aufgabe von Educaro-Deutschland besteht darin, qualifizierte Fachkräfte aus Nordafrika mit Arbeitgebern aus Deutschland zu vernetzen. Educaro-Deutschland hat mehrere Ansprechspartner in Nordafrika und ist dabei eigene Büros in Nordafrika zu öffnen. In Nador/Marokko gibt es bereits ein Büro. Educaro-Deutschland arbeitet ehrenamtlich. Über Educaro-Deutschland können Fachkräfte aus Nordafrika direkt Kontakt mit deutschen Arbeitgebern aufnehmen. Im Hauptbüro in Nador/Marokko, das von Tousse Elbachir betrieben wird, wird Ihnen folgendes angeboten:

1. Das Verfassen von professionellen, hochqualitativen Bewerbungsunterlagen wie auch Motivationsschreiben und Lebenslauf in deutscher Sprache

2. Individualisierung der Profilanforderungen

3. Authentische und eloquente Wortwahl beim Verfassen Ihrer Bewerbung

Was müssen Sie mitbringen?

1. Sie verfügen über eine entsprechende Qualifikation und haben die Sprachqualifikation B1, besser B2

2. Sie haben Abitur und wollen in Deutschland eine Ausbildung absolvieren und haben die Sprachqualifikation B1

3. Sie sind bereits berufstätig und verfügen über die Sprachualifikation B1

4. Sie sind wischen 18 und 45 Jahre alt

5. Sie sind gesund und nicht vorbestraft

6. Der Umgang mit Microsoft Office ist Ihnen vertraut

7. Sie sind neugierig und anderen Kulturen gegenüber offen

Was bietet Educaro-Deutschland?

1. Die Möglichkeit, direkt mit interessierten Arbeitgebern Kontakt aufnehmen zu können

2. Sich über Educaro-Deutschland oder direkt bewerben zu können

3. Die aktuellsten Jobangebote insbesondere im Gesundheitswesen.

Diese Plattform gibt Ihnen aber auch die Möglichkeit, sich zu informieren und auszutauschen. Auch im Hinblick auf erforderliche Unterlagen und entsprechende Prüfungen wie die Sprachkenntnissprüfungen oder Gleichwertigkeitsprüfungen. Auf der Seite von Educaro-Deutschland (https://www.facebook.com/groups/792332697937129/796028820900850/?comment_id=796030847567314¬if_id=1580855544556694¬if_t=group_comment)können sie selbstverständlich Fragen stellen oder selbst eine Anzeige aufgeben. Es kommen keine Kosten auf sie zu.

Educaro Allemagne a été fondée en 2020 par le Dr. Mimoun Azizi. D'une part, la pénurie de travailleurs qualifiés en Allemagne est flagrante et ne fera que s'aggraver au cours des prochaines années, mais d'autre part, l'Afrique du Nord en particulier propose des spécialistes hautement qualifiés qui parlent également couramment la langue allemande. Educaro Allemagne a pour tâche de mettre en réseau des spécialistes qualifiés d'Afrique du Nord avec des employeurs allemands. Educaro Allemagne a plusieurs contacts en Afrique du Nord et ouvre ses propres bureaux en Afrique du Nord. Il existe déjà un bureau à Nador / Maroc. Educaro Allemagne travaille sur une base volontaire. Via Educaro Allemagne, des spécialistes d'Afrique du Nord peuvent contacter directement les employeurs allemands. Au bureau principal de Nador / Maroc, qui est exploité par Tousse Elbachir, on vous offre les éléments suivants:

1. Rédaction de documents de candidature professionnels et de haute qualité ainsi que de lettres de motivation et de CV en allemand

2. Personnalisation des exigences de profil

3. Choix de mots authentique et éloquent lors de la rédaction de votre candidature

Qu'avez-vous besoin d'apporter avec vous?

1. Vous avez une qualification correspondante et avez la qualification linguistique B1, mieux B2

2. Vous avez un diplôme d'études secondaires et souhaitez terminer un apprentissage en Allemagne et avoir une qualification linguistique B1

3. Vous travaillez déjà et avez la qualification linguistique B1

4. Vous avez entre 18 et 45 ans

5. Vous êtes en bonne santé et n'avez pas de casier judiciaire

6. Vous connaissez Microsoft Office

7. Vous êtes curieux et ouvert à d'autres cultures

Que propose Educaro Allemagne?

1. La possibilité de contacter directement les employeurs intéressés

2. Pour pouvoir postuler via Educaro Allemagne ou directement

3. Les dernières offres d'emploi, notamment dans le domaine de la santé.

Cependant, cette plateforme vous donne également la possibilité d'obtenir des informations et d'échanger des idées. En ce qui concerne également les documents nécessaires et les tests correspondants tels que les tests de compétence linguistique ou les tests d'équivalence. Sur le site Educaro-Allemagne, vous pouvez bien sûr poser des questions ou placer vous-même une annonce. Il n'y a aucun frais. (https://www.facebook.com/groups/792332697937129/796028820900850/?comment_id=796030847567314¬if_id=1580855544556694¬if_t=group_comment)

Je vous souhaite plein succès

Mg. Dr. med. Mimoun Azizi, M.A.