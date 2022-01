Einfach mal abtauchen...

und Corona ist vorbei!

Ja, das wäre schön!!!

Leider haben wir...

nach wie vor dieses

verdammte Virus

"anne Backe"!

Am Unterbacher See

Aber...

es ist schön, dass ich Montag und Mittwoch

wieder meine Wassergymnastik hatte! :D

Montag, Mittwoch und auch heute habe ich mich

testen lassen und wenn ich auch immer für das

Positive bin, so war ich über diese drei negativen

Testergebnisse echt froh!

Heute - dreifach geimpft - hätte ich dann den Test

doch nicht gebraucht; hat dennoch nicht geschadet!



Warten wir mal ab, was weiter passiert...

Ich will (wegen Inzidenz in Düsselorf bei immer

noch fast 700) echt am liebsten abtauchen und

erst wieder hochkommen, wenn alles vorbei ist!

Im Wasser geht es mir fast immer gut!!!

Doch, das würde ins Auge gehen... dann wäre

ich ertrunken! Alles Mist, sage ich da nur!!!



Passt alle gut auf euch auf und bleibt gesund!

Hier die neuen Regelungen:

Das gilt ab heute in NRW

Inzidenz in Düsseldorf

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 702.3 (Vortag: 674.9)