Die dritte Veranstaltung im Rahmen der 2021 neugegründeten FAU Düsseldorf Akademie, widmet sich den Fragen rund um Schwangerschaft und Lohnarbeit.

Dabei soll es vor allem um diese Fragen gehen:

Schwanger während der Ausbildung – Was tun?

Muss ich meinem Boss sagen das ich Schwanger bin?

Muss ich in der Schwangerschaft arbeiten?

Was ist mit meinem Lohn, wenn ich für die Geburt ein paar Tage ins Krankenhaus muss?

Was tun wenn der Boss mich während der Schwangerschaft kündigt?

Was ist „Mutterschaftsgeld“?

Wann muss ich nach der Geburt wieder anfangen zu Arbeiten?

Natürlich gibt es rund um das Thema Schwangerschaft und Lohnarbeit noch viel mehr Fragen. Nach dem kurzen Vortrag, der einen grundsätzlichen Überblick vermitteln soll, bleibt Zeit für Nachfragen, Ergänzungen und Erfahrungsaustausch.

Anmeldung:

Leider ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Darum meldet euch bitte bis zum 19.03.2021 per E-Mail bei faud-akademie@fau.org an. Ihr erhaltet dann am 20.03.2021 eine E-Mail mit einem Link und den nötigen Zugangsdaten zur Onlineveranstaltung.

Um an der FAUD-Akademie teilnehmen zu können, benötigt ihr nur

ein internetfähiges Gerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone)

mit Mikrofon (um aktiv Fragen stellen zu können) und

Lautsprecher (um den Vortrag hören zu können). Eine

Kamera (wäre schön)

Als Browser sollten funktionieren (aktuelle Version):

Firefox

Google Chrome

Microsoft Edge (mit Chromium)

(auf mobilen Geräten ist die Teilnehmen mit Safari (iOS) und Chrome (Android) ebenfalls möglich)

Teilnehmer :innenbeitrag:

Die Teilnahme ist grundsätzliche für alle Kostenlos. Spenden sind jedoch jederzeit willkommen und können auf dieses Konto überwiesen werden:

Volksbank-Rhein-Ruhr

FAU Düsseldorf

DE25 3506 0386 1112 5200 05

Zu guter letzt:

Ab sofort soll die FAUD-Akademie regelmäßig einmal im Monat stattfinden, und zwar immer am dritten Samstag des Monats. Alle Veranstaltungen finden bis auf weiteres pandemiebedingt Online statt.