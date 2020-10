Zum fünften Mal zeichnete der FOCUS die Top-Rehakliniken in Deutschland aus. Zum fünften Mal ist die VAMED Klinik Hagen-Ambrock im Fachbereich Neurologie mit dabei. 14 unserer VAMED Rehakliniken werden in der Liste des FOCUS als Top-Rehaklinik 2021 mit insgesamt 27 Fachbereichen besonders empfohlen.

Vor fünf Jahren erschien erstmals das Sonderheft des FOCUS mit Deutschlands Top-Rehakliniken, um Betroffene bei der Auswahl einer geeigneten Rehaklinik zu unterstützen. Die Empfehlungsliste des FOCUS bescheinigt den Einrichtungen eine überdurchschnittliche Behandlungs- und Strukturqualität, ein breites Therapieangebot, hohe Hygienestandards, eine hohe Rehabilitandensicherheit und besondere Serviceleistungen. Die Bewertung der Rehakliniken erfolgte durch die Einschätzungen externer Fachleute. Berücksichtigt wurden die positiven Empfehlungen von Ärzten in Akutkrankenhäusern, Patienten, Selbsthilfegruppen und Sozialdiensten.

Das unabhängige Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) führte im Auftrag des FOCUS Gesundheitsmagazins die Bewertung der Rehakliniken durch. Elf Fachbereiche wurden berücksichtigt: Orthopädie, Neurologie, Psyche, Sucht, Herz-Kreislauf, Krebs, Geriatrie, Diabetes, Rheuma, Lunge und Gastroenterologie.

***

Die VAMED Klinik Hagen-Ambrock ist eine Fachklinik für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation und eine Fachklinik für Pneumologie. Die Rehabilitationsklinik bietet 250 Patienten vollstationäre und teilstationäre Leistungen. Die pneumologische Akutklinik verfügt über 80 Betten. Die VAMED Klinik Hagen-Ambrock liegt im Süden von Hagen in waldreicher Landschaft und einer klinikeigenen, großzügigen Parkanlage. Sie beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter, die in der Akut- und Rehaklinik interdisziplinär eng zusammenarbeiten.

Zur VAMED Gesundheit Deutschland zählen 17 Rehakliniken, zwei Akutkliniken, sechs Ambulante Rehazentren, zwei Medizinische Versorgungszentren (MVZ), elf Pflegeeinrichtungen und zwei touristische Standorte. Rund 49.000 Patienten entscheiden sich jährlich für eine stationäre Rehabilitation, 17.000 behandeln wir in unseren Akutbereichen, etwa 98.000 Patienten werden ambulant betreut und rund 1.400 Personen werden in unseren Pflegeeinrichtungen versorgt. Dafür beschäftigen wir insgesamt rund 7.500 Mitarbeiter.

Die VAMED Gesundheit Holding Deutschland GmbH ist Teil der VAMED AG, dem weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen.