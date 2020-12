Sonntag, 27.12.2020

Impfaktion gestartet!

Die Impfaktion...

in der Landeshauptstadt Düsseldorf

gegen COVID-19 ist gestartet.

Am Sonntag, 27. Dezember, haben

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller

und Dr. Carsten König, stellvertretender

Vorstandsvorsitzender der

Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo),

am Impfzentrum Düsseldorf über die ersten mobilen

Impfungen in einem Düsseldorfer Seniorenheim informiert.

Gemäß der Impfverordnung...

des Bundes finden die ersten Impfungen nicht im Impfzentrum,

sondern in Senioren- und Pflegeeinrichtungen statt.

Für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt benennen die

Kassenärztlichen Vereinigungen dem Land die zunächst

zu beliefernden Pflegeeinrichtungen. In Düsseldorf erfolgt

die Priorisierung über die Größe der Einrichtungen.

Diese werden dann vom Land mit den Impfdosen und

Impfmaterial (Kanülen und Spritzen) beliefert.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein...

organisiert die Besuche in Abstimmung mit den Einrichtungen

und entsendet die mobilen Teams aus Ärztinnen und Ärzten

sowie medizinischem Hilfspersonal, die vor Ort impfen.

Nach der Rekonstitution ("Anmischen") muss der Impfstoff

innerhalb von sechs Stunden verimpft werden.

In Düsseldorf starteten die ersten Impfungen heute im

Wohnstift Haus Lörick. Dort erhielt Bewohnerin

Ursula Spehr (82) als erste Düsseldorferin eine Impfung.

Für die Stadt Düsseldorf...

hat das NRW-Gesundheitsministerium für die nächsten Tage

folgende Impfdosen vorgesehen: Am 27. Dezember: 180 ,

ab dem 29. Dezember: 2.111 und ab dem 31. Dezember: 2.111

- mit der entsprechenden Anzahl Impfdosen für die zweite

Impfung - jeweils drei Wochen später.

Im Januar...

werden dann zunächst wöchentlich 141.375 Impfdosen

an das Land Nordrhein-Westfalen ausgeliefert.

Mit der Zulassung eines weiteren Impfstoffes wird sich die

Zahl signifikant erhöhen.

Dann soll auch das Impfen...

im Impfzentrum Düsseldorf starten, das von der Landeshauptstadt

Düsseldorf bereitgestellt wird. Zudem hält die Stadt derzeit acht

Impfmobile bereit, die bei Bedarf zum Einsatz kommen können.

Denn im nächsten Schritt...

der freiwilligen Impfungen

sollen Pflegepersonal auf Intensiv- und Corona-Stationen,

sowie

alle Menschen ab 80 Jahren berücksichtigt werden, die in

ihren eigenen vier Wänden wohnen und im Impfzentrum

oder zu Hause geimpft werden sollen.

Die Terminvergabe durch die KV Nordrhein,

die unter der Hotline 116 117 erfolgen wird, ist jedoch noch

nicht gestartet.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat gestern angekündigt,

dazu alle Impfberechtigten ab 80 Jahren

gesondert anzuschreiben .

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller:

"Heute ist ein guter Tag für Düsseldorf!

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie setzen wir

große Hoffnung in die freiwilligen Impfungen.

Die Hoffnung beruht darauf, dass die Zahl von Neuinfektionen

und die Zahl schwerer Verläufe der Erkrankung damit reduziert

werden können. Dabei habe ich vollstes Vertrauen in die Arbeit

der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Impfung der

Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort übernommen hat.

Der nächste Meilenstein wird dann der Start hier im Impfzentrum

und mit den Impfmobilen sein, sobald genügend Impfstoff für die

weiteren Personengruppen bereit steht."

Dr. Carsten König, stellvertretender Vorstandsvorsitzender

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein:

"Wir sehen leider seit Wochen eine Besorgnis erregende Entwicklung

der Pandemie, die allen Beteiligten im Gesundheitswesen viel abverlangt.

Wir müssen diesen Trend stoppen. Deshalb ist es ungemein wichtig, jetzt

mit dem Impfen zügig zu beginnen - dazu brauchen wir ausreichende

Mengen an Impfstoff.

Noch in diesem Jahr starten zu können, ist ein wesentlicher Baustein

zum Schutz der vulnerablen, besonders gefährdeten Gruppen.

Wir sind vorbereitet für den Start, werden unsere Aufgaben dabei erfüllen

und schaffen damit eine Grundlage für eine nachhaltig positive Entwicklung

im kommenden Jahr."

Norbert Molitor, Geschäftsführer Wohnstift Haus Lörick:

"Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Impfaktion heute in Düsseldorf die

ersten sein durften. Es hat dank der guten Kooperation und Koordination

zwischen meinen Mitarbeitern, den Hausärzten, der Kassenärztlichen

Vereinigung, der Feuerwehr und dem Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf

einen reibungslosen Ablauf gegeben.

Als heute morgen der Impfstoff angeliefert wurde, war das wie Weihnachten.

Bei uns ist die Impfbereitschaft jedenfalls sehr groß."



Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Und der Inzidenzwert ist endlich wieder unter 100 gesunken!

7-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Düsseldorf bei 95,5 (27.12.: 107,0)