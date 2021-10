07.10.2021, 11:35 Uhr

Impfmobil zum Semesterbeginn

an Heinrich-Heine-Universität

Das Impfmobil der Landeshauptstadt Düsseldorf begleitet in der

kommenden Woche den Semesterstart an der Heinrich-Heine-Universität.

Interessierte können sich Montag, 11. Oktober,

sowie Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. Oktober,

jeweils von 10 bis 17.30 Uhr am Impfmobil vor der

Universitäts- und Landesbibliothek

gegen das Coronavirus impfen lassen.

Am Freitag, 8. Oktober, steht das Impfmobil in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr

vor der Garather Tafel in der Julius-Raschdorff-Straße und wechselt an-

schließend zum Benrather Markt, um da bis 21.30 Uhr am langen Abend

teilzunehmen.

Am Sonntag, 10. Oktober, steht das Impfmobil von 11 bis 18 Uhr beim

Künstlermarkt auf dem Gertrudisplatz in Eller.

Am Dienstag, 12. Oktober, wird das Impfmobil am Gerricusplatz

in Gerresheim Halt machen.

Impfung ohne Termin

Eine Vorab-Anmeldung ist nicht nötig, es wird lediglich ein Personalausweis

benötigt. Wer einen Impfausweis besitzt, sollte diesen ebenfalls mitbringen.

Es werden Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt, dabei werden alle aktuell

zugelassenen Impfstoffe angeboten. Menschen, die eine Zweitimpfung haben

wollen, sollten den Nachweis der ersten Impfung mit sich führen und den

vorgegebenen Zeitraum für die Zweitimpfung einhalten.

Für Rückfragen steht das geschulte Personal vor Ort zur Verfügung.

Interessierte können sich zudem weiterhin in den Impfstellen

am Hauptbahnhof und am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee

montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr impfen lassen.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Aktuelle Coronazahlen:

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 65.6 (Vortag: 63.5)